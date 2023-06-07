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Лига конференций
07 июня 2023, 21:20 | Обновлено 07 июня 2023, 21:27
589
0

ФОТО. Вест Хэм подготовил специальный автобус для празднования титула ЛК

Слишком рано праздновать, ведь «Фиорентина» может не согласиться

07 июня 2023, 21:20 | Обновлено 07 июня 2023, 21:27
589
0
ФОТО. Вест Хэм подготовил специальный автобус для празднования титула ЛК
Twitter

7 июня в Праге на «Фортуна Арена» пройдет финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что «Вест Хэм» уже подготовил специальный автобус для празднования титула ЛК.

Спереди автобуса над лого молотобойцев написано: «Победители Лиги конференций Европы УЕФА 2022/23».

В соцсетях высмеяли фото: слишком рано праздновать, ведь «Фиорентина» может не согласиться.

ФОТО. Вест Хэм подготовил специальный автобус для празднования титула ЛК

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Фиорентина Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм автобусы фото
Источник Twitter
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