7 июня в Праге на «Фортуна Арена» пройдет финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что «Вест Хэм» уже подготовил специальный автобус для празднования титула ЛК.

Спереди автобуса над лого молотобойцев написано: «Победители Лиги конференций Европы УЕФА 2022/23».

В соцсетях высмеяли фото: слишком рано праздновать, ведь «Фиорентина» может не согласиться.

ФОТО. Вест Хэм подготовил специальный автобус для празднования титула ЛК