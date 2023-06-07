Италия07 июня 2023, 19:33 |
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Моуриньо получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Португалец намерен остаться в «Роме»
07 июня 2023, 19:33 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил очень выгодное предложение работы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Несмотря на то, Моуриньо намерен остаться в «Роме» на следующий сезон. Он работает с клубом с лета 2021 года. Он уже работает над усилением состава команды, первые кандидаты – Уссем Ауар и Эван Ндика.
Ранее сообщалось о том, что Мирча Луческу получил предложение возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
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