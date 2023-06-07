Моуриньо получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил очень выгодное предложение работы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Несмотря на то, Моуриньо намерен остаться в «Роме» на следующий сезон. Он работает с клубом с лета 2021 года. Он уже работает над усилением состава команды, первые кандидаты – Уссем Ауар и Эван Ндика.

Ранее сообщалось о том, что Мирча Луческу получил предложение возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.