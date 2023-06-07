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  4. Моуриньо получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Италия
07 июня 2023, 19:33 |
559
0

Моуриньо получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Португалец намерен остаться в «Роме»

07 июня 2023, 19:33 |
559
0
Моуриньо получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил очень выгодное предложение работы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Несмотря на то, Моуриньо намерен остаться в «Роме» на следующий сезон. Он работает с клубом с лета 2021 года. Он уже работает над усилением состава команды, первые кандидаты – Уссем Ауар и Эван Ндика.

Ранее сообщалось о том, что Мирча Луческу получил предложение возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Николо Скира
Источник Николо Скира
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