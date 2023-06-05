Италия05 июня 2023, 21:03 |
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Разногласия улажены. Моуриньо останется в Роме
Португалец не покинет клуб летом
05 июня 2023, 21:03 |
223
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Жозе Моуриньо и «Рома» приняли решение продолжить сотрудничество и на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Между Моуриньо и руководством «Ромы» существовали определенные разногласия, но в последние дни они были улажены. Обе стороны заинтересованы в продолжении совместной работы.
Моуриньо работает с «Ромой» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вывел команду в финал Лиги Европы, в прошлом выиграл Лигу конференций.
Ранее сообщалось об интересе к Моуриньо со стороны «ПСЖ».
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