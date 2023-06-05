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  4. Разногласия улажены. Моуриньо останется в Роме
Италия
05 июня 2023, 21:03 |
223
0

Разногласия улажены. Моуриньо останется в Роме

Португалец не покинет клуб летом

05 июня 2023, 21:03 |
223
0
Разногласия улажены. Моуриньо останется в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо и «Рома» приняли решение продолжить сотрудничество и на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Между Моуриньо и руководством «Ромы» существовали определенные разногласия, но в последние дни они были улажены. Обе стороны заинтересованы в продолжении совместной работы.

Моуриньо работает с «Ромой» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вывел команду в финал Лиги Европы, в прошлом выиграл Лигу конференций.

Ранее сообщалось об интересе к Моуриньо со стороны «ПСЖ».

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Жозе Моуриньо Рома Рим
Источник Sky Sport Italia
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