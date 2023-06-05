Разногласия улажены. Моуриньо останется в Роме

Жозе Моуриньо и «Рома» приняли решение продолжить сотрудничество и на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Между Моуриньо и руководством «Ромы» существовали определенные разногласия, но в последние дни они были улажены. Обе стороны заинтересованы в продолжении совместной работы.

Моуриньо работает с «Ромой» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вывел команду в финал Лиги Европы, в прошлом выиграл Лигу конференций.

Ранее сообщалось об интересе к Моуриньо со стороны «ПСЖ».