В воскресенье, 4 июня, состоялся матч последнего 38-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Специя». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Наставник «волков» Жозе Моуриньо отсутствовал на тренерском мостике команды из-за перебора желтых карточек.

На протяжении всей игры фанаты «Ромы» скандировали «Жозе, Рома с тобой, Моуриньо на тысячу лет».

После завершения встречи Особенный вышел на поле и показал фанатам палец, который был направлен вниз. Таким образом Жозе намекнул, что остается в «Рома» как минимум еще на год.

ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?