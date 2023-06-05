ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?
Жозе вышел на поле после завершения последнего тура в Серии А
В воскресенье, 4 июня, состоялся матч последнего 38-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Специя». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.
Наставник «волков» Жозе Моуриньо отсутствовал на тренерском мостике команды из-за перебора желтых карточек.
На протяжении всей игры фанаты «Ромы» скандировали «Жозе, Рома с тобой, Моуриньо на тысячу лет».
После завершения встречи Особенный вышел на поле и показал фанатам палец, который был направлен вниз. Таким образом Жозе намекнул, что остается в «Рома» как минимум еще на год.
ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?
🔝 José #Mourinho a fine partita 🤩— laroma24.it (@LAROMA24) June 4, 2023
💛❤️ “Io resto qui” 🐺
🟡🟠🔴 DAJE MISTER!!! 😍#ASRoma #RomaSpezia pic.twitter.com/aWA7VT7Q0F
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