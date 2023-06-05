Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?
Италия
05 июня 2023, 13:30 |
1184
1

ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?

Жозе вышел на поле после завершения последнего тура в Серии А

05 июня 2023, 13:30 |
1184
1
ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В воскресенье, 4 июня, состоялся матч последнего 38-го тура Серии А между клубами «Рома» и «Специя». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Наставник «волков» Жозе Моуриньо отсутствовал на тренерском мостике команды из-за перебора желтых карточек.

На протяжении всей игры фанаты «Ромы» скандировали «Жозе, Рома с тобой, Моуриньо на тысячу лет».

После завершения встречи Особенный вышел на поле и показал фанатам палец, который был направлен вниз. Таким образом Жозе намекнул, что остается в «Рома» как минимум еще на год.

ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович покинул Ингулец
Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
ВИДЕО. Йокич набрал 41 очко во втором матче финальной серии против Майами
Рома Рим видео Жозе Моуриньо Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера отставка Специя фанаты болельщики
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Футбол | 05 июня 2023, 10:35 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня

Важные события во всех видах спорта

ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды
Футбол | 05 июня 2023, 05:58 4
ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды
ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды

Болельщики вывесили плакат на матче с «Ингульцом»

Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Футбол | 04.06.2023, 20:34
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Футбол | 04.06.2023, 18:09
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
Футбол | 04.06.2023, 13:59
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
моур глыба
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
03.06.2023, 21:08 3
Бокс
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 12
Футбол
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 4
Футбол
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
04.06.2023, 08:45 2
Теннис
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности