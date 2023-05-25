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  4. Моуриньо готов возглавить ПСЖ
Франция
25 мая 2023, 13:34 |
587
1

Моуриньо готов возглавить ПСЖ

Тренер может покинуть «Рому» летом

25 мая 2023, 13:34 |
587
1
Моуриньо готов возглавить ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В последнее время появляется все больше информации о том, что «ПСЖ» рассматривает кандидатуру Жозе Моуриньо на пост главного тренера. Однако чемпионы Франции с предложением на «Особенного» пока что не выходили.

По информации французских СМИ, Моуриньо готов возглавить «ПСЖ», и, если предложение ему поступит, 60-летний португалец его примет.

Моуриньо работает с «Ромой» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он вывел команду в финал Лиги Европы.

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Источник Footmercato
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