В последнее время появляется все больше информации о том, что «ПСЖ» рассматривает кандидатуру Жозе Моуриньо на пост главного тренера. Однако чемпионы Франции с предложением на «Особенного» пока что не выходили.

По информации французских СМИ, Моуриньо готов возглавить «ПСЖ», и, если предложение ему поступит, 60-летний португалец его примет.

Моуриньо работает с «Ромой» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он вывел команду в финал Лиги Европы.