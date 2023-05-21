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Франция
21 мая 2023, 09:14 | Обновлено 21 мая 2023, 09:18
411
0

ПСЖ нашел в Италии нового главного тренера

Парижане близки к договоренности с Жозе Моуриньо

21 мая 2023, 09:14 | Обновлено 21 мая 2023, 09:18
411
0
ПСЖ нашел в Италии нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

К назначению на тренерский мостик в «ПСЖ» близок наставник римской «Ромы» Жозе Моуриньо.

Сообщается, что португальца не устраивает трансферная политика «Ромы». Якобы Моуриньо по этой причине находится в конфликте с руководством клуба и этот факт может стать определяющим в том, что Жозе летом покинет Рим.

«Рома» после 35-ти туров сезона-2022/2023 в Серии А занимает 7-е место. «Волки» также вышли в финал Лиги Европы в статусе действующих победителей розыгрыша Лиги конференций.

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ПСЖ Жозе Моуриньо
Источник La Repubblica
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