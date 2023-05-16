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  4. ПСЖ нашел замену Месси в Манчестер Сити
Франция
16 мая 2023, 16:47 |
1826
0

ПСЖ нашел замену Месси в Манчестер Сити

Бернарду Силва может вернуться в Лигу 1

16 мая 2023, 16:47 |
1826
0
ПСЖ нашел замену Месси в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

«ПСЖ» смирился с потерей Лионеля Месси в конце сезона и уже ищет замену звездному аргентинцу. По информации французских СМИ, основной кандидат на замену – Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

Переговоры между сторонами уже начались. Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 28-летнего португальца оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Бернарду Силвы 5 голов и 7 ассистов в 51 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Лионель Месси Бернарду Силва ПСЖ Манчестер Сити трансферы
Источник Le Parisien
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