ПСЖ нашел замену Месси в Манчестер Сити
Бернарду Силва может вернуться в Лигу 1
«ПСЖ» смирился с потерей Лионеля Месси в конце сезона и уже ищет замену звездному аргентинцу. По информации французских СМИ, основной кандидат на замену – Бернарду Силва из «Манчестер Сити».
Переговоры между сторонами уже начались. Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 28-летнего португальца оценивается в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Бернарду Силвы 5 голов и 7 ассистов в 51 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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