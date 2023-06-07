Гендиректор Ювентуса: «Будущее Аллегри никогда не было под вопросом»
Маурицио Сканавино – о перспективах наставника команды
Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Сканавино рассказал о планах клуба относительно продолжения сотрудничества с Массимилиано Аллегри.
«Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы полностью сотрудничаем в работе на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и управлением экономическими вопросами, которые по-прежнему в довольно непростом положении.
Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, и наши отношения быстро укрепились. В нем есть готовность сделать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать о ситуации, в которой оказались.
Это своего рода шторм, и в этих условиях мы хорошо действовали не только с точки зрения игры, которая, возможно, в некоторых случаях могла быть лучше, но которая привела нас к третьему месту в таблице. Мы остановились в шаге от двух финалов. Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона, а также его конец, в ходе которого случился срыв, связанный с психологическим давлением», – заявил Сканавино.
В итоговой таблице Серии А сезона-2022/2023 «Ювентус», как известно, занял 7-е место, будучи лишенным 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.
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