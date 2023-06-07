Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гендиректор Ювентуса: «Будущее Аллегри никогда не было под вопросом»
Италия
07 июня 2023, 17:04 | Обновлено 07 июня 2023, 17:11
54
0

Гендиректор Ювентуса: «Будущее Аллегри никогда не было под вопросом»

Маурицио Сканавино – о перспективах наставника команды

07 июня 2023, 17:04 | Обновлено 07 июня 2023, 17:11
54
0
Гендиректор Ювентуса: «Будущее Аллегри никогда не было под вопросом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Сканавино рассказал о планах клуба относительно продолжения сотрудничества с Массимилиано Аллегри.

«Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы полностью сотрудничаем в работе на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и управлением экономическими вопросами, которые по-прежнему в довольно непростом положении.

Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, и наши отношения быстро укрепились. В нем есть готовность сделать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать о ситуации, в которой оказались.

Это своего рода шторм, и в этих условиях мы хорошо действовали не только с точки зрения игры, которая, возможно, в некоторых случаях могла быть лучше, но которая привела нас к третьему месту в таблице. Мы остановились в шаге от двух финалов. Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона, а также его конец, в ходе которого случился срыв, связанный с психологическим давлением», – заявил Сканавино.

В итоговой таблице Серии А сезона-2022/2023 «Ювентус», как известно, занял 7-е место, будучи лишенным 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.

По теме:
Ювентус отрицает давление со стороны УЕФА по выходу из Суперлиги
Среди трансферных целей Милана – партнер Мудрика по Челси
ФОТО. Достиг конца сложного этапа. Ди Мария попрощался с Ювентусом
Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Маурицио Сканавино
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Теннис | 06 июня 2023, 16:58 9
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»

Украинская теннисистка ранее дала четко понять, что рукопожатий с теннисистками из рф и рб не будет

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Футбол | 06 июня 2023, 21:40 18
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»

Президент «Ингульца» – об уходе хорватского специалиста из клуба

«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
Теннис | 06.06.2023, 18:28
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»
Футбол | 07.06.2023, 12:56
Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»
Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»
Ван Леувен подтвердил: Заря близка к выкупу контракта форварда Герреро
Футбол | 07.06.2023, 11:10
Ван Леувен подтвердил: Заря близка к выкупу контракта форварда Герреро
Ван Леувен подтвердил: Заря близка к выкупу контракта форварда Герреро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 4
Теннис
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
05.06.2023, 19:45 7
Бокс
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
07.06.2023, 06:12 8
Футбол
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 22
Футбол
Источник: Ребров окончательно определился с тренерском штабом сборной
Источник: Ребров окончательно определился с тренерском штабом сборной
06.06.2023, 20:06 8
Футбол
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
06.06.2023, 17:46 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности