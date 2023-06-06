В Ювентусе определились с будущим Аллегри

55-летний Массимилиано Аллегри останется главным тренером «Ювентуса» на новый сезон-2023/2024.

Сообщается, что 5 июня в руководстве «старой синьоры» одобрили решение о продолжении сотрудничества с уроженцем Ливорно. Якобы на дальнейшую работу с Аллегри в клубе пошли не в последнюю очередь из экономических соображений, ведь в случае увольнения тренера ему надо было выплатит компенсацию за разрыв контракта, рассчитанного до 2025 года.

Чемпионат Италии сезона-2022/2023 «Ювентус» завершил на 7-м месте, будучи лишенным по ходу турнира 10 очков. Ко всему прочему, «старая синьора» после групповой стадии завершила выступления в Лиге чемпионов, а затем дошли до полуфинала в Лиге Европы. В Кубке страны «Ювентус» также прекратил выступления на стадии 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри может заменить в «Ювентусе» чемпион мира 2006 года Фабио Гроссо.