Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ювентусе определились с будущим Аллегри
Италия
06 июня 2023, 01:57 | Обновлено 06 июня 2023, 02:01
204
0

В Ювентусе определились с будущим Аллегри

В стане туринцев принято решение по наставнику

06 июня 2023, 01:57 | Обновлено 06 июня 2023, 02:01
204
0
В Ювентусе определились с будущим Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

55-летний Массимилиано Аллегри останется главным тренером «Ювентуса» на новый сезон-2023/2024.

Сообщается, что 5 июня в руководстве «старой синьоры» одобрили решение о продолжении сотрудничества с уроженцем Ливорно. Якобы на дальнейшую работу с Аллегри в клубе пошли не в последнюю очередь из экономических соображений, ведь в случае увольнения тренера ему надо было выплатит компенсацию за разрыв контракта, рассчитанного до 2025 года.

Чемпионат Италии сезона-2022/2023 «Ювентус» завершил на 7-м месте, будучи лишенным по ходу турнира 10 очков. Ко всему прочему, «старая синьора» после групповой стадии завершила выступления в Лиге чемпионов, а затем дошли до полуфинала в Лиге Европы. В Кубке страны «Ювентус» также прекратил выступления на стадии 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри может заменить в «Ювентусе» чемпион мира 2006 года Фабио Гроссо.

По теме:
Милан уволил Мальдини и спортивного директора клуба
ВИДЕО. Жест Моуриньо фанатам Ромы. Особенный остается в Риме?
Итоги сезона Серии A. Специя с Коваленко сыграет плей-аут за выживание
Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 05 июня 2023, 05:26 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
Футбол | 05 июня 2023, 23:59 0
Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей

В тренерский штаб также войдут Висенте Гомес, Альберто Босх и Глеб Платов

Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 05.06.2023, 18:52
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Теннис | 05.06.2023, 11:05
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Теннис | 05.06.2023, 22:23
Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
04.06.2023, 06:05
Футбол
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 13
Футбол
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
04.06.2023, 20:59 5
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
05.06.2023, 12:39 7
Теннис
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 43
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности