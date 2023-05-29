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  4. Чемпион мира-2006 может заменить Аллегри в Ювентусе
Испания
29 мая 2023, 16:46 |
593
0

Чемпион мира-2006 может заменить Аллегри в Ювентусе

Фабио Гроссо может возглавить туринский клуб

29 мая 2023, 16:46 |
593
0
Чемпион мира-2006 может заменить Аллегри в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine

Неудачный сезон может вынудить руководство «Ювентуса» уволить с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.

По информации итальянских СМИ, одним из кандидатов на замену Аллегри является чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо. Сейчас 45-летний специалист возглавляет «Фрозиноне», с которым в нынешнем сезоне выиграл Серию В.

Напомним, «Ювентус» был последним клубом в игровой карьере Гроссо. Он выступал за туринский клуб в 2009 – 2012 годах.

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Фабио Гроссо Массимилиано Аллегри Ювентус Фрозиноне
Источник La Repubblica
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