Испания29 мая 2023, 16:46 |
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Чемпион мира-2006 может заменить Аллегри в Ювентусе
Фабио Гроссо может возглавить туринский клуб
29 мая 2023, 16:46 |
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Неудачный сезон может вынудить руководство «Ювентуса» уволить с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.
По информации итальянских СМИ, одним из кандидатов на замену Аллегри является чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо. Сейчас 45-летний специалист возглавляет «Фрозиноне», с которым в нынешнем сезоне выиграл Серию В.
Напомним, «Ювентус» был последним клубом в игровой карьере Гроссо. Он выступал за туринский клуб в 2009 – 2012 годах.
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