Чемпион мира-2006 может заменить Аллегри в Ювентусе

Неудачный сезон может вынудить руководство «Ювентуса» уволить с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.

По информации итальянских СМИ, одним из кандидатов на замену Аллегри является чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо. Сейчас 45-летний специалист возглавляет «Фрозиноне», с которым в нынешнем сезоне выиграл Серию В.

Напомним, «Ювентус» был последним клубом в игровой карьере Гроссо. Он выступал за туринский клуб в 2009 – 2012 годах.