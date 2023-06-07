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  4. Японка, дисквалифицированная с парного Ролан Гаррос, вышла в финал в миксте
Ролан Гаррос
07 июня 2023, 14:16 |
114
0

Японка, дисквалифицированная с парного Ролан Гаррос, вышла в финал в миксте

Мию Като вряд ли забудет этот турнир

07 июня 2023, 14:16 |
114
0
Японка, дисквалифицированная с парного Ролан Гаррос, вышла в финал в миксте
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Японская теннисистка Мию Като, которую ранее дисквалифицировали с матча третьего раунда женского парного разряда, вышла в финал соревнований в миксте.

В полуфинале парного смешанного разряда Мию Като и немец Тим Пютц обыграли Алдилу Сутджиади из Индонезии и Матве Мидделкопа из Нидерландов.

Ролан Гаррос. 1/2 финала микста
Мию Като / Тим Пютц – Алдила Сутджиади / Матве Мидделкоп – 7:5, 6:0

Отметим, что Мию Като дисквалифицировали за попадание мячом в болгерл. Руководитель судейского корпуса принял решение лишить ее призовых и очков, добытых в парном женском разряда. Из-за того, что действия японки посчитали непреднамеренными и случайными, было решено, что Като продолжит борьбу в миксте.

Любопытно, что Алдила Сутджиади как раз играла в паре с Мию Като в женском парном разряде. Индонезийская теннисистка в отличие от японки получит очки и призовые за выход в третий раунд.

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Мию Като Ролан Гаррос 2023 Тим Пютц Алдила Сутджиади Матве Мидделкоп
Источник Sport.ua
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