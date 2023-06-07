Японка, дисквалифицированная с парного Ролан Гаррос, вышла в финал в миксте

Японская теннисистка Мию Като, которую ранее дисквалифицировали с матча третьего раунда женского парного разряда, вышла в финал соревнований в миксте.

В полуфинале парного смешанного разряда Мию Като и немец Тим Пютц обыграли Алдилу Сутджиади из Индонезии и Матве Мидделкопа из Нидерландов.

Ролан Гаррос. 1/2 финала микста

Мию Като / Тим Пютц – Алдила Сутджиади / Матве Мидделкоп – 7:5, 6:0

Отметим, что Мию Като дисквалифицировали за попадание мячом в болгерл. Руководитель судейского корпуса принял решение лишить ее призовых и очков, добытых в парном женском разряда. Из-за того, что действия японки посчитали непреднамеренными и случайными, было решено, что Като продолжит борьбу в миксте.



Любопытно, что Алдила Сутджиади как раз играла в паре с Мию Като в женском парном разряде. Индонезийская теннисистка в отличие от японки получит очки и призовые за выход в третий раунд.