Японка, дисквалифицированная с парного Ролан Гаррос, вышла в финал в миксте
Мию Като вряд ли забудет этот турнир
Японская теннисистка Мию Като, которую ранее дисквалифицировали с матча третьего раунда женского парного разряда, вышла в финал соревнований в миксте.
В полуфинале парного смешанного разряда Мию Като и немец Тим Пютц обыграли Алдилу Сутджиади из Индонезии и Матве Мидделкопа из Нидерландов.
Ролан Гаррос. 1/2 финала микста
Мию Като / Тим Пютц – Алдила Сутджиади / Матве Мидделкоп – 7:5, 6:0
Отметим, что Мию Като дисквалифицировали за попадание мячом в болгерл. Руководитель судейского корпуса принял решение лишить ее призовых и очков, добытых в парном женском разряда. Из-за того, что действия японки посчитали непреднамеренными и случайными, было решено, что Като продолжит борьбу в миксте.
Любопытно, что Алдила Сутджиади как раз играла в паре с Мию Като в женском парном разряде. Индонезийская теннисистка в отличие от японки получит очки и призовые за выход в третий раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УАФ подписала контракт с наставником
Жеребьевка элит-раунда отбора к ЧМ-2024 по футзалу пройдут 8 июня в 15:00