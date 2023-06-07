МОЙЕС: «Финал еврокубка – это фантастический результат для любого тренера»

Наставник английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против итальянской «Фиорентины», который пройдет 7 июня в 22:00 в Праге:

«Неудачный полуфинал Лиги Европы 2021/22? Это не прошло даром. Когда понимаешь, что борешься за выход в финал еврокубка, думаешь: Вот это да! Это фантастический результат для любого тренера. В прошлом сезоне мы играли с очень сильными командами, и, честно говоря, думаю, что для нас, как для команды, это был лучший момент. В прошлом году мы играли очень хорошо и в полуфинале уступили действительно сильному сопернику – Айнтрахту, который в итоге выиграл турнир.

В этом году мы привлекли, возможно, больше игроков, и потому состав команды сильнее. Я бы не сказал, что нам было проще, но мы выигрывали матчи. Чуть более сильный состав в этом году, вероятно, позволил нам пройти в турнире немного дальше.

Майкл Антонио? Когда я вернулся в клуб [в 2019 году], Мик играл на разных позициях. Двумя годами ранее, когда я впервые возглавил Вест Хэм, мы использовали Марко Арнаутовича в качестве центрального нападающего. Хотя он был фланговым игроком, мы передвинули его в центр нападения, и это дало невероятный результат. Вернувшись в клуб, мы посмотрели на Мика и сделали то же самое, в итоге он просто расцвел. Он очень важен для нас на протяжении вот уже нескольких лет, это ключевой игрок. У него есть сила и скорость. В этом сезоне в еврокубках он забил полдюжины голов, что очень важно для меня. Это великолепный центральный нападающий, и нам очень приятно с ним работать.

Деклан Райс? Он постоянно вызывается в сборную Англии, он играл на Евро и чемпионате мира. Он заменил Марка Ноубла, [бывшего] капитана клуба, и [был] здесь с детского возраста. Это серьезное достижение, добиться этого было непросто. [Деклан Райс] проделал действительно хорошую работу для молодого парня [24 года]; стал капитаном большого клуба, но еще важнее – это его форма и превосходная игра. Он вырос в очень хорошего полузащитника. У него разнообразная игра. Он получил неоценимый опыт в сборной Англии, работая с Гаретом Саутгейтом. В общем, у этого парня большое будущее.

Что делает Вест Хэм особенным? Я родом из Глазго и вижу много общего. Ист-Энд – непростое место, и уж точно не самый богатый район Лондона. Вест Хэм – большой английский футбольный клуб с богатыми традициями. С великой историей. Бобби Мур был капитаном сборной Англии на том самом чемпионате мира, который выиграли англичане, и в то же время он был капитаном Вест Хэма. Он здесь легенда.

Мы сменили стадион [на Лондон Стэдиум]. Это фантастический новый стадион, вмещающий до 65 000 зрителей. Это привело к тому, что у клуба появились новые молодые болельщики. Клуб активно развивается, но множество вещей происходит за кулисами».