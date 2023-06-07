МОЙЕС: «Финал еврокубка – это фантастический результат для любого тренера»
Наставник «Вест Хэма» поделился ожиданиями от финала Лиги конференций
Наставник английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против итальянской «Фиорентины», который пройдет 7 июня в 22:00 в Праге:
«Неудачный полуфинал Лиги Европы 2021/22? Это не прошло даром. Когда понимаешь, что борешься за выход в финал еврокубка, думаешь: Вот это да! Это фантастический результат для любого тренера. В прошлом сезоне мы играли с очень сильными командами, и, честно говоря, думаю, что для нас, как для команды, это был лучший момент. В прошлом году мы играли очень хорошо и в полуфинале уступили действительно сильному сопернику – Айнтрахту, который в итоге выиграл турнир.
В этом году мы привлекли, возможно, больше игроков, и потому состав команды сильнее. Я бы не сказал, что нам было проще, но мы выигрывали матчи. Чуть более сильный состав в этом году, вероятно, позволил нам пройти в турнире немного дальше.
Майкл Антонио? Когда я вернулся в клуб [в 2019 году], Мик играл на разных позициях. Двумя годами ранее, когда я впервые возглавил Вест Хэм, мы использовали Марко Арнаутовича в качестве центрального нападающего. Хотя он был фланговым игроком, мы передвинули его в центр нападения, и это дало невероятный результат. Вернувшись в клуб, мы посмотрели на Мика и сделали то же самое, в итоге он просто расцвел. Он очень важен для нас на протяжении вот уже нескольких лет, это ключевой игрок. У него есть сила и скорость. В этом сезоне в еврокубках он забил полдюжины голов, что очень важно для меня. Это великолепный центральный нападающий, и нам очень приятно с ним работать.
Деклан Райс? Он постоянно вызывается в сборную Англии, он играл на Евро и чемпионате мира. Он заменил Марка Ноубла, [бывшего] капитана клуба, и [был] здесь с детского возраста. Это серьезное достижение, добиться этого было непросто. [Деклан Райс] проделал действительно хорошую работу для молодого парня [24 года]; стал капитаном большого клуба, но еще важнее – это его форма и превосходная игра. Он вырос в очень хорошего полузащитника. У него разнообразная игра. Он получил неоценимый опыт в сборной Англии, работая с Гаретом Саутгейтом. В общем, у этого парня большое будущее.
Что делает Вест Хэм особенным? Я родом из Глазго и вижу много общего. Ист-Энд – непростое место, и уж точно не самый богатый район Лондона. Вест Хэм – большой английский футбольный клуб с богатыми традициями. С великой историей. Бобби Мур был капитаном сборной Англии на том самом чемпионате мира, который выиграли англичане, и в то же время он был капитаном Вест Хэма. Он здесь легенда.
Мы сменили стадион [на Лондон Стэдиум]. Это фантастический новый стадион, вмещающий до 65 000 зрителей. Это привело к тому, что у клуба появились новые молодые болельщики. Клуб активно развивается, но множество вещей происходит за кулисами».
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