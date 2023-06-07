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  4. Майкл АНТОНИО: «Надо забить в финале. Хочу стать лучшим бомбардиром ЛК»
Лига конференций
07 июня 2023, 04:00 | Обновлено 07 июня 2023, 04:22
144
0

Майкл АНТОНИО: «Надо забить в финале. Хочу стать лучшим бомбардиром ЛК»

Форвард «Вест Хэма» поделился ожиданиями от финала Лиги конференций

07 июня 2023, 04:00 | Обновлено 07 июня 2023, 04:22
144
0
Майкл АНТОНИО: «Надо забить в финале. Хочу стать лучшим бомбардиром ЛК»
ФК Вест Хэм. Майкл Антонио

Форвард английского «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против итальянской «Фиорентины», который пройдет 7 июня в 22:00 в Праге:

«Это грандиозно! Мы не участвовали в [еврокубковом] финале уже 47 лет, и это, наверное, самое большое событие в моей жизни. Большинство людей хотят завершить карьеру с регалиями, и для меня это отличная возможность. Но это можно сказать про всех, не только про меня.

Однако мы еще не достигли конечной цели. Все вокруг гудят о финале, но мы сами пока мало говорили об этой игре. Когда матч будет ближе и мы полетим туда, тогда, вероятно, в полной мере все прочувствуем.

В прошлом году мы допустили пару ошибок, из-за которых проиграли в полуфинале [против Айнтрахта в Лиге Европы]. Наверное, в домашнем матче мы должны были сыграть лучше. Но мы извлекли уроки из ошибок и решили, что в этом сезоне такого не повторится. Мы хорошо выступили в полуфинале против Алкмаара, действовали очень профессионально. Не теряли веры, что нам по силам выйти в финал и победить.

Шансы стать лучшим бомбардиром турнира? Как нападающий ты всегда должен забивать. Но я просто хочу быть частью команды и вносить свой вклад любым способом, будь то голы или передачи. Тем не менее, главная задача для меня – забить, и я всего на один гол отстаю от лидеров [Артура Кабрала из Фиорентины и Зеки Амдуни из Базеля], так что все же ставлю перед собой задачу стать лучшим бомбардиром.

Мало что могу сравнить с чувством от забитого гола. Когда мяч влетает в сетку и звучит рев болельщиков, возникает просто потрясающее ощущение.

Я испытывал давление, когда приближался к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром Вест Хэма в истории Премьер-лиги. Теперь просто радуюсь, что добился этого, но моя цель – прогрессировать с каждым годом и сделать так, чтобы следующему бомбардиру команды было труднее меня догнать.

В полуфиналах или матчах за выживание я лучше всего проявляю себя, потому что привык к такому давлению. Когда играл в низших лигах, мне приходилось ездить на просмотры, и этот опыт помог мне научиться справляться с давлением.

У нас есть такие игроки, как Лукас Пакета, который почти не говорит по-английски. Но он очень старается, у него отличный характер и он очень веселый. Вообще у нас смесь очень разных игроков: от Курта Зума до Деклана Райса, который является великолепным капитаном. У нас отличные отношения, мы все верим друг в друга, и вы, наверное, видите, что мы действительно как семья».

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Фиорентина пресс-конференция Майкл Антонио Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм
Источник УЕФА
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