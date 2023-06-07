Майкл АНТОНИО: «Надо забить в финале. Хочу стать лучшим бомбардиром ЛК»
Форвард «Вест Хэма» поделился ожиданиями от финала Лиги конференций
Форвард английского «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против итальянской «Фиорентины», который пройдет 7 июня в 22:00 в Праге:
«Это грандиозно! Мы не участвовали в [еврокубковом] финале уже 47 лет, и это, наверное, самое большое событие в моей жизни. Большинство людей хотят завершить карьеру с регалиями, и для меня это отличная возможность. Но это можно сказать про всех, не только про меня.
Однако мы еще не достигли конечной цели. Все вокруг гудят о финале, но мы сами пока мало говорили об этой игре. Когда матч будет ближе и мы полетим туда, тогда, вероятно, в полной мере все прочувствуем.
В прошлом году мы допустили пару ошибок, из-за которых проиграли в полуфинале [против Айнтрахта в Лиге Европы]. Наверное, в домашнем матче мы должны были сыграть лучше. Но мы извлекли уроки из ошибок и решили, что в этом сезоне такого не повторится. Мы хорошо выступили в полуфинале против Алкмаара, действовали очень профессионально. Не теряли веры, что нам по силам выйти в финал и победить.
Шансы стать лучшим бомбардиром турнира? Как нападающий ты всегда должен забивать. Но я просто хочу быть частью команды и вносить свой вклад любым способом, будь то голы или передачи. Тем не менее, главная задача для меня – забить, и я всего на один гол отстаю от лидеров [Артура Кабрала из Фиорентины и Зеки Амдуни из Базеля], так что все же ставлю перед собой задачу стать лучшим бомбардиром.
Мало что могу сравнить с чувством от забитого гола. Когда мяч влетает в сетку и звучит рев болельщиков, возникает просто потрясающее ощущение.
Я испытывал давление, когда приближался к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром Вест Хэма в истории Премьер-лиги. Теперь просто радуюсь, что добился этого, но моя цель – прогрессировать с каждым годом и сделать так, чтобы следующему бомбардиру команды было труднее меня догнать.
В полуфиналах или матчах за выживание я лучше всего проявляю себя, потому что привык к такому давлению. Когда играл в низших лигах, мне приходилось ездить на просмотры, и этот опыт помог мне научиться справляться с давлением.
У нас есть такие игроки, как Лукас Пакета, который почти не говорит по-английски. Но он очень старается, у него отличный характер и он очень веселый. Вообще у нас смесь очень разных игроков: от Курта Зума до Деклана Райса, который является великолепным капитаном. У нас отличные отношения, мы все верим друг в друга, и вы, наверное, видите, что мы действительно как семья».
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