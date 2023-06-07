БИРАГИ: «Наш тренер – капитан корабля. Вся Фиорентина пойдет за ним в бой»

Наставник итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против английского «Вест Хэма», который пройдет 7 июня в 22:00 в Праге:

«Мы не чувствуем ничего, кроме уважения к Вест Хэму. Там есть отличные игроки, и многие из них больше привыкли выступать в еврокубках, чем мы. Они играют в Премьер-лиге, очень жесткой лиге, поэтому мы их уважаем. Это финал, поэтому невозможно предсказать, как все пройдет.

Когда мы играли в финале Кубка Италии против Интера, все думали, что соперник как более сильная команда выиграет и будет диктовать ритм игры. Вместо этого все было наоборот. Я думаю, что конечный результат зависит от разных факторов. Как и в финале Кубка Италии [где флорентийцы проиграли со счетом 1:2], что бы ни случилось, мы точно не будем ни о чем жалеть.

Это очень важно для нас, но, возможно, даже более важно для города и наших болельщиков. Давайте будем честными: чтобы играть в Европе, команде нужно показывать европейский уровень как на поле, так и за его пределами. В последние несколько лет мы были очень далеки от этого уровня, не буду врать. Но с нашим новым президентом Рокко [Коммиссо] и Джо Бароне [генеральный менеджер Фиорентины] все начало меняться.

Они твердо уверены в курсе, которым идет команда, и поддерживают нас, как только могут. Мы как одна большая семья, и, на мой взгляд, это сыграло огромную роль в том, что нам удалось выйти в еврокубки. Затем, когда к нам пришел новый тренер, команда стала только сильнее. В первый же год его работы мы пробились в турнир УЕФА, и вот мы в финале.

Винченцо Итальяно? Мне кажется, этот тренер одержим футболом. Он говорит нам, что футбол – это его жизнь. Он всегда говорит о футболе, каждый день учится и совершенствует себя. За последние пару лет мы так ни разу и не увидели, чтобы он удовлетворился достигнутым. Помимо тактических и игровых моментов, в которых он, безусловно, силен и которыми нам очень помог, мне кажется, важной была еще и его способность передать нам свою страсть. Все мы сейчас пропитаны необходимостью расти изо дня в день.

Поскольку он капитан корабля и всегда думает о футболе, даже перед сном, если вообще ложится спать, то, конечно, все мы, как члены команды, готовы пойти за ним в бой.

Люди привыкли к тому, что уровень конкуренции в итальянском футболе очень высок. Была пара лет, когда он немного снизился, но все равно оставался высоким. Когда привыкаешь к определенному уровню и тот немного падает, это выглядит как провал. Но на самом деле уровень итальянской лиги всегда был высоким. Всегда были превосходные итальянские игроки. Возможно, просто не хватало крупных достижений.

Теперь у нас три клуба сыграют в финалах трех еврокубков. Две команды играли в полуфинале Лиги чемпионов, Наполи играл в четвертьфинале. Думаю, итальянский футбол в целом может быть доволен».