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  4. ИТАЛЬЯНО: «Три принципа Фиорентины – мужество, кураж, умение адаптации»
Лига конференций
07 июня 2023, 02:59 | Обновлено 07 июня 2023, 03:37
22
0

ИТАЛЬЯНО: «Три принципа Фиорентины – мужество, кураж, умение адаптации»

Наставник «Фиорентины» поделился ожиданиями от финала Лиги конференций

07 июня 2023, 02:59 | Обновлено 07 июня 2023, 03:37
22
0
ИТАЛЬЯНО: «Три принципа Фиорентины – мужество, кураж, умение адаптации»
УЕФА. Винченцо Итальяно

Наставник итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против английского «Вест Хэма», который пройдет 7 июня в 22:00 в Праге:

«Мы пока не говорим о сопернике. Наше первое испытание заключается в том, что мы играем в финале. Нужно учесть каждую деталь. Любая ошибка может стать фатальной. Каждый ход имеет значение и может привести к иному результату, нежели в финале Кубка Италии, который мы проиграли. Мы должны обращать внимание на все аспекты и выходить на поле с максимальной концентрацией. Тем более, что мы играем против Вест Хэма – очень сильной команды с индивидуально сильными игроками в отличной физической форме.

Пускай Вест Хэм не очень хорошо выступил в премьер-лиге, это все равно это очень опасная команда. Если вы играете в таком финале, значит, у вас есть определенный класс. Случайно в финал не попадешь, так что нам нужно хорошо подготовиться. Дэвид Мойес – тренер с большим опытом. Его команды играют хорошо. Я уважаю его и его команду, с удовольствием встречусь с ним в Праге. И пусть победит сильнейший.

Мои три принципа: мужество, кураж и умение адаптироваться. Мы демонстрировали эти качества в каждом матче: в квалификации, потом на групповом этапе и тем более в последних играх. Мы продемонстрировали эти качества в Познани и Базеле. В частности, в последнем поединке благодаря выдержке и верной стратегии нам удалось отыграться после поражения в первом матче и выйти в этот финал.

Наша работа началась в прошлом году. Мы взяли курс на перестройку и изменение состава. Главной целью было снова квалифицироваться в еврокубки, и мы ее выполнили. В этом сезоне мы добились успеха. Не думал, что на данном этапе мы зайдем так далеко в своем развитии, но мы, конечно, безумно рады. Мы доказали, что достаточно сильны, и не выглядели в этом турнире лишними.

Лично я очень рад участвовать в финале и иметь возможность выиграть трофей. Это было моей мечтой с тех самых пор, как [в 2021 году] я был назначен тренером Фиорентины и понял, что у нас есть потенциал для достижения больших целей.

Впервые участвую в еврокубках как тренер, и впервые мои еженедельные тренировки немного отличались от привычных. Для некоторых игроков это тоже был дебют в еврокубках, и, конечно, им пришлось нелегко, но мы смогли адаптироваться.

Мы начали хорошо готовиться к матчам, пусть даже возникали некоторые трудности из-за того, что тренировок стало меньше. Благодаря победам мы работали с энтузиазмом и продолжали двигаться вперед, зная, что способны пройти весь путь до конца. И этот финал – награда за всю нашу упорную работу и все наши жертвы».

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Фиорентина Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм Винченцо Итальяно пресс-конференция
Источник УЕФА
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