Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения встречи вторая ракетка мира демонстративно ждала ее у сетки для рукопожатия, но Элина даже не посмотрела в ее сторону.

«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко высказывала свою позицию.

Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», – сказала украинка.

Отмеим, что после этого болельщики на трибунах корта Филиппа Шатрие освистали украинку.