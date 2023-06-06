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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 16:58 | Обновлено 06 июня 2023, 17:09
1028
2

Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»

Украинская теннисистка ранее дала четко понять, что рукопожатий с теннисистками из рф и рб не будет

06 июня 2023, 16:58 | Обновлено 06 июня 2023, 17:09
1028
2
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Арина Соболенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения встречи вторая ракетка мира демонстративно ждала ее у сетки для рукопожатия, но Элина даже не посмотрела в ее сторону.

«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко высказывала свою позицию.

Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», – сказала украинка.

Отмеим, что после этого болельщики на трибунах корта Филиппа Шатрие освистали украинку.

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Элина Свитолина Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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Muskrat2
Рашистка Соболенко зробила провокацію, вона спеціально встала в позу і чекала, а "погані українці" знову "повелись жорстоко".
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На бацьку работала.
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