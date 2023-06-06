Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Украинская теннисистка ранее дала четко понять, что рукопожатий с теннисистками из рф и рб не будет
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.
После завершения встречи вторая ракетка мира демонстративно ждала ее у сетки для рукопожатия, но Элина даже не посмотрела в ее сторону.
«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко высказывала свою позицию.
Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», – сказала украинка.
Отмеим, что после этого болельщики на трибунах корта Филиппа Шатрие освистали украинку.
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