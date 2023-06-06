ВИДЕО. Свитолина в двух сетах проиграла Соболенко на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Свитолина даже не посмотрела в сторону соперницы, которая демонстративно ждала ее у сетки для рукопожатия. За это украинка была освистана болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 4:6

Соболенко в следующем раунде сразится против Каролины Муховой из Чехии (№43 WTA).