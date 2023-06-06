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  4. ВИДЕО. Свитолина в двух сетах проиграла Соболенко на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 17:06 |
1530
0

ВИДЕО. Свитолина в двух сетах проиграла Соболенко на Ролан Гаррос

Элина не смогла добыть самую высокорейтинговую победу на мейджорах

06 июня 2023, 17:06 |
1530
0
ВИДЕО. Свитолина в двух сетах проиграла Соболенко на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Свитолина даже не посмотрела в сторону соперницы, которая демонстративно ждала ее у сетки для рукопожатия. За это украинка была освистана болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко – 4:6, 4:6

Соболенко в следующем раунде сразится против Каролины Муховой из Чехии (№43 WTA).

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Элина Свитолина Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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