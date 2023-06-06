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  4. Аталанта продлит контракт с Гасперини
Италия
06 июня 2023, 16:15 |
154
0

Аталанта продлит контракт с Гасперини

Тренер не покинет клуб летом

06 июня 2023, 16:15 |
154
0
Аталанта продлит контракт с Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Аталанта» намерена в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Нынешнее соглашение истекает в июне 2024 года. Решающий раунд переговоров должен состояться завтра.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. Ранее сообщалось о том, что 65-летний специалист может возглавить «Наполи».

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Аталанта Джан Пьеро Гасперини продление контракта Николо Скира
Источник Николо Скира
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