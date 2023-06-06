Аталанта продлит контракт с Гасперини

«Аталанта» намерена в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Нынешнее соглашение истекает в июне 2024 года. Решающий раунд переговоров должен состояться завтра.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. Ранее сообщалось о том, что 65-летний специалист может возглавить «Наполи».