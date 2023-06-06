Италия06 июня 2023, 16:15 |
154
0
Аталанта продлит контракт с Гасперини
Тренер не покинет клуб летом
06 июня 2023, 16:15 |
154
0
«Аталанта» намерена в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Нынешнее соглашение истекает в июне 2024 года. Решающий раунд переговоров должен состояться завтра.
Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. Ранее сообщалось о том, что 65-летний специалист может возглавить «Наполи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июня 2023, 11:00 10
Специалист жестко высказался о защитнике «Шахтера»
Футбол | 05 июня 2023, 18:12 1
Некоторые жеребьевки состоятся уже в июне
Футбол | 06.06.2023, 13:25
Футбол | 06.06.2023, 11:44
Теннис | 05.06.2023, 21:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2023, 12:39 9
05.06.2023, 19:45 6
06.06.2023, 11:55
05.06.2023, 12:37 5
05.06.2023, 18:50 2
04.06.2023, 18:09 8
05.06.2023, 22:43 4
05.06.2023, 12:05 8