Наполи определился с заменой Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выбрал в качестве нового главного тренера команды нынешнего наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает журналист Rai Чиро Венерато.

По его информации, Гасперини предложен 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Самого Гасперини в «Аталанте» заменит Иван Юрич.

Напомним, нынешний тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, скорее всего, покинет клуб в конце сезона из-за конфликта с Де Лаурентисом.