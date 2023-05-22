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Италия
22 мая 2023, 18:43 | Обновлено 22 мая 2023, 18:44
605
2

Наполи определился с заменой Спаллетти

Команду возглавит Джан Пьеро Гасперини

22 мая 2023, 18:43 | Обновлено 22 мая 2023, 18:44
605
2
Наполи определился с заменой Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выбрал в качестве нового главного тренера команды нынешнего наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает журналист Rai Чиро Венерато.

По его информации, Гасперини предложен 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Самого Гасперини в «Аталанте» заменит Иван Юрич.

Напомним, нынешний тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, скорее всего, покинет клуб в конце сезона из-за конфликта с Де Лаурентисом.

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Джан Пьеро Гасперини Лучано Спаллетти Наполи Аталанта Иван Юрич
Источник RAI Sport
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Комментарии 2
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Перець
З цим тренером будуть плентатись 4-6 місце, судячи як він тренує атланту
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