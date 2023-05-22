Италия22 мая 2023, 18:43 | Обновлено 22 мая 2023, 18:44
605
2
Наполи определился с заменой Спаллетти
Команду возглавит Джан Пьеро Гасперини
22 мая 2023, 18:43 | Обновлено 22 мая 2023, 18:44
605
2
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выбрал в качестве нового главного тренера команды нынешнего наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает журналист Rai Чиро Венерато.
По его информации, Гасперини предложен 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Самого Гасперини в «Аталанте» заменит Иван Юрич.
Напомним, нынешний тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, скорее всего, покинет клуб в конце сезона из-за конфликта с Де Лаурентисом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 21 мая 2023, 18:40 0
Словения вернулась в Дивизион 1A
Футбол | 22 мая 2023, 16:20 0
Как украинцы сыграли в топ-чемпионатах
Футбол | 22.05.2023, 13:30
Бокс | 22.05.2023, 09:40
Футбол | 21.05.2023, 23:30
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
З цим тренером будуть плентатись 4-6 місце, судячи як він тренує атланту
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.05.2023, 07:35 23
21.05.2023, 10:45 58
20.05.2023, 18:15 8
21.05.2023, 11:43 1
21.05.2023, 08:17 13
21.05.2023, 12:38
21.05.2023, 17:46 4
21.05.2023, 18:56 3