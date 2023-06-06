ATP06 июня 2023, 15:15 | Обновлено 06 июня 2023, 15:22
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Грабители серьезно поживились в доме у французского теннисистка Люки Пуя
Ограбление произошло в Ренне
06 июня 2023, 15:15 | Обновлено 06 июня 2023, 15:22
126
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Дом 29-летнего французского теннисистка Люки Пуя, который находится в Ренне, пострадал от грабителей.
Воспользовавшись отсутствием Люка, который, как известно, принимал участие в Ролан Гаррос, воры проникли в дом. Они украли ювелирных украшений и люксовых часов на общую сумму в 600 тыс евро.
Люка Пуй вернулся домой из столицы Франции 2 июня после поражения в миксте Открытого чемпионата ФРанции. По приеде теннисист обнаружил взломанную дверь и пропажу личных вещей.
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