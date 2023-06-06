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ATP
06 июня 2023, 15:15 | Обновлено 06 июня 2023, 15:22
126
0

Грабители серьезно поживились в доме у французского теннисистка Люки Пуя

Ограбление произошло в Ренне

06 июня 2023, 15:15 | Обновлено 06 июня 2023, 15:22
126
0
Грабители серьезно поживились в доме у французского теннисистка Люки Пуя
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Пуй

Дом 29-летнего французского теннисистка Люки Пуя, который находится в Ренне, пострадал от грабителей.

Воспользовавшись отсутствием Люка, который, как известно, принимал участие в Ролан Гаррос, воры проникли в дом. Они украли ювелирных украшений и люксовых часов на общую сумму в 600 тыс евро.

Люка Пуй вернулся домой из столицы Франции 2 июня после поражения в миксте Открытого чемпионата ФРанции. По приеде теннисист обнаружил взломанную дверь и пропажу личных вещей.

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Источник L'Equipe
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