ВИДЕО. Люка Пуй спел Марсельезу с болельщиками на Ролан Гаррос

Французский теннисист Люка Пуй (№675 ATP) после победы в матче первого раунда Ролан Гаррос над Юрием Родионовым (6:2, 6:4, 6:3) эмоционально отпраздновал победу со зрителями на трибунах.

Болельщики после матча затянули «Марсельезу», в Люка их поддержал.

Отметим, что Пуй – экс-игрок первой десятки, который длительное время боролся с травмами. Он самый низкорейтинговый победитель матча на Ролан Гаррос с 2013 года.

К слову, Пуй обыграл Родионова в финале квалификации, но Юрий получил статус лаки-лузера и жребий вновь свел их в основе.