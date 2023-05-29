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  4. ВИДЕО. Люка Пуй спел Марсельезу с болельщиками на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
29 мая 2023, 11:30 |
93
0

ВИДЕО. Люка Пуй спел Марсельезу с болельщиками на Ролан Гаррос

Бывший игрок первой десятки стартовал с победы в основной сетке грунтового мейджора

29 мая 2023, 11:30 |
93
0
ВИДЕО. Люка Пуй спел Марсельезу с болельщиками на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Пуй

Французский теннисист Люка Пуй (№675 ATP) после победы в матче первого раунда Ролан Гаррос над Юрием Родионовым (6:2, 6:4, 6:3) эмоционально отпраздновал победу со зрителями на трибунах.

Болельщики после матча затянули «Марсельезу», в Люка их поддержал.

Отметим, что Пуй – экс-игрок первой десятки, который длительное время боролся с травмами. Он самый низкорейтинговый победитель матча на Ролан Гаррос с 2013 года.

К слову, Пуй обыграл Родионова в финале квалификации, но Юрий получил статус лаки-лузера и жребий вновь свел их в основе.

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая
Люка Пуй Ролан Гаррос 2023 Юрий Родионов
Источник Sport.ua
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