ВИДЕО. Люка Пуй спел Марсельезу с болельщиками на Ролан Гаррос
Бывший игрок первой десятки стартовал с победы в основной сетке грунтового мейджора
Французский теннисист Люка Пуй (№675 ATP) после победы в матче первого раунда Ролан Гаррос над Юрием Родионовым (6:2, 6:4, 6:3) эмоционально отпраздновал победу со зрителями на трибунах.
Болельщики после матча затянули «Марсельезу», в Люка их поддержал.
Отметим, что Пуй – экс-игрок первой десятки, который длительное время боролся с травмами. Он самый низкорейтинговый победитель матча на Ролан Гаррос с 2013 года.
К слову, Пуй обыграл Родионова в финале квалификации, но Юрий получил статус лаки-лузера и жребий вновь свел их в основе.
🇫🇷🇫🇷🇫🇷@la_pouille I #RolandGarros pic.twitter.com/wNb6nvMJnE— FFT (@FFTennis) May 28, 2023
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