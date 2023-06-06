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Лига Европы
06 июня 2023, 15:11 |
214
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Севилья продлила контракт с главным тренером

Хосе Луис Мендилибар останется в клубе

06 июня 2023, 15:11 |
214
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Севилья продлила контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

«Севилья» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Хосе Луисом Мендилибаром. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Мендилибар возглавил «Севилью» лишь в марте текущего года, заменив Хорхе Сампаоли. На прошлой неделе 62-летний специалист привел команду к победе в Лиге Европы.

В Ла Лиге «Севилья» по итогам нынешнего сезона заняла лишь 12-е место.

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Севилья Хосе Луис Мендилибар продление контракта
Источник ФК Севилья
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Севілья буде виступати в ЛЧ та й ще з першого кошика сіятись! Заслужив
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