Лига Европы06 июня 2023, 15:11 |
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Севилья продлила контракт с главным тренером
Хосе Луис Мендилибар останется в клубе
06 июня 2023, 15:11 |
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«Севилья» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Хосе Луисом Мендилибаром. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Мендилибар возглавил «Севилью» лишь в марте текущего года, заменив Хорхе Сампаоли. На прошлой неделе 62-летний специалист привел команду к победе в Лиге Европы.
В Ла Лиге «Севилья» по итогам нынешнего сезона заняла лишь 12-е место.
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