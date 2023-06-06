Севилья продлила контракт с главным тренером

«Севилья» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Хосе Луисом Мендилибаром. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Мендилибар возглавил «Севилью» лишь в марте текущего года, заменив Хорхе Сампаоли. На прошлой неделе 62-летний специалист привел команду к победе в Лиге Европы.

В Ла Лиге «Севилья» по итогам нынешнего сезона заняла лишь 12-е место.