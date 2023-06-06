6 июня в 17:00 на стадионе «Авангард» в Ужгороде пройдет прощальный матч украинского форварда Евгения Селезнева.

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Евгений Селезнев: «Я объяснил участникам матча, для чего это все. Цель – вместе со всеми собрать деньги на армию. Это моя последняя игра, так оно и есть. И я понимаю, что можно собрать большую сумму. Я хочу ее собрать, чтобы максимально помочь ВСУ. Вот это была идея, которая понемногу и воплощается в жизнь.

В матче примут участие представители трех футбольных поколений: Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбик, Александр Алиев, Андрей Ярмоленко, Артем Милевский, Николай Шапаренко, Героргий Бущан, Виталий Буяльский, Мирон Маркевич и многие другие звезды украинского футбола.

Среди звезд шоу-бизнеса в Ужгороде будут присутствовать ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии Квартал 95 – Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков. Участниками события станут украинские военные – азовец Давид Касаткин «Химик», командир интернационального батальона «Титан» Игорь Номан «Янки», летчик-истребитель Вадим Ворошилов «Karaya», заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов «Ридик» и представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Свой прощальный матч Евгений Селезнев посвящает украинским защитникам и защитницам. Все собранные средства во время игры будут перечислены в благотворительный фонд «Несокрушимая Украина» на нужды военных.

Прощальный матч Евгения Селезнева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция