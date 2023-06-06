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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 00:59 | Обновлено 06 июня 2023, 01:40
97
0

СЕЛЕЗНЕВ: «Я перестал кайфовать от футбола, поэтому заканчиваю карьеру»

6 июня в Ужгороде пройдет прощальный матч Евгения Селезнева

06 июня 2023, 00:59 | Обновлено 06 июня 2023, 01:40
97
0
СЕЛЕЗНЕВ: «Я перестал кайфовать от футбола, поэтому заканчиваю карьеру»
Sportarena. Евгений Селезнев

Украинский форвард Евгений Селезнев рассказал, почему решил завершить карьеру футболиста:

«Я просто перестал кайфовать от футбола. Если я не кайфую от футбола, то зачем в него играть? В него нельзя играть без удовольствия. Ты должен получить удовольствие, адреналин, теплоту, любовь к нему. А просто выходить нет смысла.

Причины? Это все вместе. Это и отношение команды к футболистам, и другие моменты. Когда я уходил из чемпионата Украины, отношение и сами клубы были другими. Не видел тогда такого, что происходит сейчас. Сейчас люди не помогают футболистам играть, сейчас другое отношение. Я очень разочаровался.

Не могу ничего дать украинскому футболу? Во-первых, украинский футбол сам не хочет, чтобы ему давали. Наверное, да, больше ничего не могу дать. Культовый ли я футболист? Нет, я так не считаю. Я просто делал то, что мне нравилось. Мне не стыдно смотреть в глаза и в зеркало каждое утро. Я только хорошее приносил стране».

6 июня в 17:00 на стадионе «Авангард» в Ужгороде пройдет прощальный матч Евгения Селезнева.

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Евгений Селезнев благотворительные матчи прощальный матч завершение карьеры
Источник Sportarena
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