Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Украинка также имела проблемы с дыханием и явно чувствовала себя нехорошо
Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2023 против первой сеяной Иги Свентек из Польши. Матч был окончен в первой партии при счете 1:5.
Леся в первой партии сразу отдала два гейма на своей подаче, получила счет 0:4, затем взяла медицинский тайм-аут (при 1:4) и спустя гейм решила прекратить борьбу досрочно. Матч длился всего 29 минут.
Пока нет официальной информации о причинах снятия, но у украинской теннисистки измеряли давление во время медицинского тайм-аута.
Похоже, Леся также имела проблемы с дыханием и явно чувствовала себя нехорошо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1/4 финала украинка сразится со второй ракеткой мира
Евгений Гресь рассказал о ситуации с молодыми игроками