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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 22:23 | Обновлено 05 июня 2023, 22:31
843
1

Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте

Украинка также имела проблемы с дыханием и явно чувствовала себя нехорошо

05 июня 2023, 22:23 | Обновлено 05 июня 2023, 22:31
843
1
Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2023 против первой сеяной Иги Свентек из Польши. Матч был окончен в первой партии при счете 1:5.

Леся в первой партии сразу отдала два гейма на своей подаче, получила счет 0:4, затем взяла медицинский тайм-аут (при 1:4) и спустя гейм решила прекратить борьбу досрочно. Матч длился всего 29 минут.

Пока нет официальной информации о причинах снятия, но у украинской теннисистки измеряли давление во время медицинского тайм-аута.

Похоже, Леся также имела проблемы с дыханием и явно чувствовала себя нехорошо.

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Леся Цуренко Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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dimaprogs
Новина топ!!! Що сталося з Цуренко??? Поки що невідомо)
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