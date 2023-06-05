Что случилось с Цуренко? У Леси меряли давление в медицинском тайм-ауте

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2023 против первой сеяной Иги Свентек из Польши. Матч был окончен в первой партии при счете 1:5.

Леся в первой партии сразу отдала два гейма на своей подаче, получила счет 0:4, затем взяла медицинский тайм-аут (при 1:4) и спустя гейм решила прекратить борьбу досрочно. Матч длился всего 29 минут.

Пока нет официальной информации о причинах снятия, но у украинской теннисистки измеряли давление во время медицинского тайм-аута.

Похоже, Леся также имела проблемы с дыханием и явно чувствовала себя нехорошо.