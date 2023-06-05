Еще один? Звезда Серии А получила суперпредложение из Саудовской Аравии
Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в «Аль-Ахли»
Еще одной звездой европейского футбола, которая может в ближайшее время перейти в чемпионат Саудовской Аравии, может стать Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» получил очень щедрое с финансовой точки зрения предложение от «Аль-Ахли».
Окончательного решения по поводу своего будущего Иммобиле еще не принял. Но вероятность его ухода оценивается очень высоко.
В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 14 голов и 7 ассистов в 38 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Часть сезона 33-летний итальянец пропустил из-за последствий ДТП. Контракт Иммобиле рассчитан до лета 2026 года.
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