Еще один? Звезда Серии А получила суперпредложение из Саудовской Аравии

Еще одной звездой европейского футбола, которая может в ближайшее время перейти в чемпионат Саудовской Аравии, может стать Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» получил очень щедрое с финансовой точки зрения предложение от «Аль-Ахли».

Окончательного решения по поводу своего будущего Иммобиле еще не принял. Но вероятность его ухода оценивается очень высоко.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 14 голов и 7 ассистов в 38 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Часть сезона 33-летний итальянец пропустил из-за последствий ДТП. Контракт Иммобиле рассчитан до лета 2026 года.