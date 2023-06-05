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  4. ВИДЕО. Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
05 июня 2023, 13:56 |
697
0

ВИДЕО. Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Онс легко обыграла американку Бернарду Перу

05 июня 2023, 13:56 |
697
0
ВИДЕО. Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (№7 WTA) пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда 28-летняя спортсменка обыграла американку Бернарду Перу (№36 WTA).

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:1

Отметим, что Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала на грунтовом мейджоре. Теперь у нее есть попадание в восьмерку лучших на всех турнирах Grand Slam.

Соперница Онс в 1/4 в Париже определится в матче Беатрис Хаддад Майя – Сара Соррибес Тормо.

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Ролан Гаррос 2023 Онс Жабер Бернарда Пера
Источник Sport.ua
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