ВИДЕО. Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Онс легко обыграла американку Бернарду Перу
Теннисистка из Туниса Онс Жабер (№7 WTA) пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче четвертого раунда 28-летняя спортсменка обыграла американку Бернарду Перу (№36 WTA).
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:1
Отметим, что Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала на грунтовом мейджоре. Теперь у нее есть попадание в восьмерку лучших на всех турнирах Grand Slam.
Соперница Онс в 1/4 в Париже определится в матче Беатрис Хаддад Майя – Сара Соррибес Тормо.
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