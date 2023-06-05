ВИДЕО. Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (№7 WTA) пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда 28-летняя спортсменка обыграла американку Бернарду Перу (№36 WTA).

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:1

Отметим, что Жабер впервые в карьере вышла в 1/4 финала на грунтовом мейджоре. Теперь у нее есть попадание в восьмерку лучших на всех турнирах Grand Slam.

Соперница Онс в 1/4 в Париже определится в матче Беатрис Хаддад Майя – Сара Соррибес Тормо.