ФРЕД: «Хочу и дальше помогать Манчестер Юнайтед»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Бразилии Фред, известный в Украине по выступлениям за донецкий «Шахтер», рассказал о планах на будущее.

«У меня остался год по контракту, мне нужно обсудить все с семьей. Пообщаюсь с клубом, чтобы узнать позицию руководства. Также проведу беседу с главным тренером. Хочу сказать, что я всегда был счастлив в «Юнайтед». Хочу и дальше помогать команде», - сказал Фред

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний бразилец провел 35 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает возможность продажи Фреда в «Фулхэм».