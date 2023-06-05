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Англия
05 июня 2023, 11:55 | Обновлено 05 июня 2023, 12:17
183
0

ФРЕД: «Хочу и дальше помогать Манчестер Юнайтед»

Бразильский хавбек высказался о своем будущем

05 июня 2023, 11:55 | Обновлено 05 июня 2023, 12:17
183
0
ФРЕД: «Хочу и дальше помогать Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Бразилии Фред, известный в Украине по выступлениям за донецкий «Шахтер», рассказал о планах на будущее.

«У меня остался год по контракту, мне нужно обсудить все с семьей. Пообщаюсь с клубом, чтобы узнать позицию руководства. Также проведу беседу с главным тренером. Хочу сказать, что я всегда был счастлив в «Юнайтед». Хочу и дальше помогать команде», - сказал Фред

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний бразилец провел 35 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает возможность продажи Фреда в «Фулхэм».

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Фред Манчестер Юнайтед
Источник Goal.com
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