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  4. МЮ рассматривает возможность продажи экс-хавбека Шахтера в Фулхэм
Англия
29 мая 2023, 16:44 |
1015
0

МЮ рассматривает возможность продажи экс-хавбека Шахтера в Фулхэм

Летом Фред может сменить команду, но остаться в АПЛ

29 мая 2023, 16:44 |
1015
0
МЮ рассматривает возможность продажи экс-хавбека Шахтера в Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

30-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», в летнее трансферное окно может сменить клуб.

Сообщается, что бразилец стал трансферной целью «Фулхэма», главный тренер которого Марку Силва недавно лично провел переговоры с Фредом о потенциальном переходе.

«Манчестер Юнайтед» хотел бы омолодить среднюю линию команды, и возможность продажи Фреда, контракт которого истекает через год, является неплохим шансом, чтобы получить дополнительные средства с целью их дальнейшего реинвестирования в подписание новичков.

Отметим, что нынешний сезон стал для Фреда едва ли не наиболее успешным за время карьеры на «Олд Траффорд». В нем хавбек провел 55 матчей в рамках всех турниров, записав в актив по 6 забитых мячей и результативных передач.

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Фред Манчестер Юнайтед Фулхэм трансферы АПЛ Шахтер Донецк
Источник Manchester Evening News
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