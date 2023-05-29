МЮ рассматривает возможность продажи экс-хавбека Шахтера в Фулхэм

30-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», в летнее трансферное окно может сменить клуб.

Сообщается, что бразилец стал трансферной целью «Фулхэма», главный тренер которого Марку Силва недавно лично провел переговоры с Фредом о потенциальном переходе.

«Манчестер Юнайтед» хотел бы омолодить среднюю линию команды, и возможность продажи Фреда, контракт которого истекает через год, является неплохим шансом, чтобы получить дополнительные средства с целью их дальнейшего реинвестирования в подписание новичков.

Отметим, что нынешний сезон стал для Фреда едва ли не наиболее успешным за время карьеры на «Олд Траффорд». В нем хавбек провел 55 матчей в рамках всех турниров, записав в актив по 6 забитых мячей и результативных передач.