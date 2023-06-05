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  4. Стефано ПИОЛИ: «Ибрагимович говорил, что не видит себя тренером»
Италия
05 июня 2023, 09:37 | Обновлено 05 июня 2023, 10:29
311
0

Стефано ПИОЛИ: «Ибрагимович говорил, что не видит себя тренером»

Наставник «Милана» – о возможном новом вызове для легендарного шведа

05 июня 2023, 09:37 | Обновлено 05 июня 2023, 10:29
311
0
Стефано ПИОЛИ: «Ибрагимович говорил, что не видит себя тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли допускает, что швед Златан Ибрагимович, завершивший карьеру игрока, может под его началом начать обучаться тренерскому ремеслу

«Мы обсуждали с ним это, он говорил, что не видит себя тренером, но взгляды могут меняться. Я не знаю, что он будет делать, но уверен, что он будет делать это хорошо, - сказал Пиоли.

В последнем туре чемпионата «Милан» обыграл «Верону» со счетом 3:1, закончив чемпионат четвертым.

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Стефано Пиоли Милан Златан Ибрагимович
Источник Pianeta Milan
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