Стефано ПИОЛИ: «Ибрагимович говорил, что не видит себя тренером»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли допускает, что швед Златан Ибрагимович, завершивший карьеру игрока, может под его началом начать обучаться тренерскому ремеслу

«Мы обсуждали с ним это, он говорил, что не видит себя тренером, но взгляды могут меняться. Я не знаю, что он будет делать, но уверен, что он будет делать это хорошо, - сказал Пиоли.

В последнем туре чемпионата «Милан» обыграл «Верону» со счетом 3:1, закончив чемпионат четвертым.