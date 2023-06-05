ОФИЦИАЛЬНО. Орхус продлил аренду полузащитника Динамо
Миккель Дуэлунд останется в Дании
Датский «Орхус» продлил аренду полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда.
За «Орхус» Дуэлунд будет выступать до лета 2024 года. Именно летом следующего года у вингера истечет контракт с «Динамо», после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть украинский клуб.
В «Орхус» Дуэлунд перешел в конце января этого года. До этого он на правах аренды играл в голландском клубе НЕК.
Напомним, ФИФА приняла решение продлить действие правила, которое позволяет иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с украинскими и российскими клубами.
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