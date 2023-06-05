Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Орхус продлил аренду полузащитника Динамо
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 02:58 |
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Орхус продлил аренду полузащитника Динамо

Миккель Дуэлунд останется в Дании

05 июня 2023, 02:58 |
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Орхус продлил аренду полузащитника Динамо
ksdh.dk. Миккель Дуэлунд

Датский «Орхус» продлил аренду полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда.

За «Орхус» Дуэлунд будет выступать до лета 2024 года. Именно летом следующего года у вингера истечет контракт с «Динамо», после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть украинский клуб.

В «Орхус» Дуэлунд перешел в конце января этого года. До этого он на правах аренды играл в голландском клубе НЕК.

Напомним, ФИФА приняла решение продлить действие правила, которое позволяет иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с украинскими и российскими клубами.

По теме:
Голкипер Металлиста 1925: «Стало легче играть после удаления у Динамо»
Александр КАРАВАЕВ: «Мы играли в свою игру и пытались создавать моменты»
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Бойко покидает Динамо Киев
Миккель Дуэлунд Орхус Динамо Киев аренда игрока
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Теннис | 04 июня 2023, 21:27 7
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023

Марта и Марсело Аревало обыграли австралийский тандем Сторм Хантер / Джон Пирс

Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Теннис | 04 июня 2023, 08:45 2
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос

Впервые сразу две украинки пробились в четвертый раунд грунтового мейджора

Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты
Футбол | 05.06.2023, 00:43
Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты
Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Футбол | 04.06.2023, 06:05
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Три интриги последнего тура УПЛ
Футбол | 04.06.2023, 06:40
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40 1
Волейбол
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 36
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
03.06.2023, 04:45 1
Футбол
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
03.06.2023, 22:46
Бокс
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 4
Теннис
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
03.06.2023, 21:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности