ОФИЦИАЛЬНО. Орхус продлил аренду полузащитника Динамо

Датский «Орхус» продлил аренду полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда.

За «Орхус» Дуэлунд будет выступать до лета 2024 года. Именно летом следующего года у вингера истечет контракт с «Динамо», после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть украинский клуб.

В «Орхус» Дуэлунд перешел в конце января этого года. До этого он на правах аренды играл в голландском клубе НЕК.

Напомним, ФИФА приняла решение продлить действие правила, которое позволяет иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с украинскими и российскими клубами.