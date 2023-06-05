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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Мы играли в свою игру и пытались создавать моменты»
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 01:59 |
110
0

Александр КАРАВАЕВ: «Мы играли в свою игру и пытались создавать моменты»

Защитник «Динамо» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925»

05 июня 2023, 01:59 |
110
0
Александр КАРАВАЕВ: «Мы играли в свою игру и пытались создавать моменты»
ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился своими впечатлениями от заключительного матча сезона.

«Я давно не играл на этом стадионе, только много тренировался, когда находился в национальной сборной. Было чуть-чуть необычно, потому что компактный стадион, маленькие трибуны, но все хорошо. Конечно, хотели закончить последнюю игру на победной ноте, но произошло удаление в нашем составе, и потом уже было очень тяжело вдесятером почти полтора тайма. Но были периоды, когда много удавалось, моменты, когда могли и вдесятером забить, ведь играли получше. Сопернику, словно и не нужна была победа, ведь для них одного очка было достаточно, чтобы решить свои задачи, поэтому они не шли много вперед, а у нас были ситуации, когда мы выбегали в контратаки. Конечно, всегда хочется побеждать, но сегодня получилось так, что сыграли вничью.

После удаления пришлось перестраиваться, снимать одного атакующего игрока, и после этого оставалось уже меньше возможностей для маневра. Мы должны были играть компактнее, ведь у нас было на одного игрока меньше, и поэтому играть труднее. А также мы должны были выбегать в контратаки. Также мы чувствовали, что можем контролировать игру, ведь соперник «садился» в свои ворота и отдавал нам инициативу. Потому мы играли в свою игру и пытались создавать моменты.

Конечно, это не то место, которое мы ожидали, потому что мы всегда боремся только за первые места. На нынешний результат повлияли многие факторы в течение сезона. Сделаем выводы, и в следующем сезоне будем все делать по-новому, готовиться к каждому матчу, чтобы побеждать.

Сейчас будет отпуск, проведу его в Киеве, с семьей. Когда рядом семья, и все хорошо – это самое главное».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Александр Караваев
Источник ФК Динамо Киев
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