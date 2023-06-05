Александр КАРАВАЕВ: «Мы играли в свою игру и пытались создавать моменты»

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился своими впечатлениями от заключительного матча сезона.

«Я давно не играл на этом стадионе, только много тренировался, когда находился в национальной сборной. Было чуть-чуть необычно, потому что компактный стадион, маленькие трибуны, но все хорошо. Конечно, хотели закончить последнюю игру на победной ноте, но произошло удаление в нашем составе, и потом уже было очень тяжело вдесятером почти полтора тайма. Но были периоды, когда много удавалось, моменты, когда могли и вдесятером забить, ведь играли получше. Сопернику, словно и не нужна была победа, ведь для них одного очка было достаточно, чтобы решить свои задачи, поэтому они не шли много вперед, а у нас были ситуации, когда мы выбегали в контратаки. Конечно, всегда хочется побеждать, но сегодня получилось так, что сыграли вничью.

После удаления пришлось перестраиваться, снимать одного атакующего игрока, и после этого оставалось уже меньше возможностей для маневра. Мы должны были играть компактнее, ведь у нас было на одного игрока меньше, и поэтому играть труднее. А также мы должны были выбегать в контратаки. Также мы чувствовали, что можем контролировать игру, ведь соперник «садился» в свои ворота и отдавал нам инициативу. Потому мы играли в свою игру и пытались создавать моменты.

Конечно, это не то место, которое мы ожидали, потому что мы всегда боремся только за первые места. На нынешний результат повлияли многие факторы в течение сезона. Сделаем выводы, и в следующем сезоне будем все делать по-новому, готовиться к каждому матчу, чтобы побеждать.

Сейчас будет отпуск, проведу его в Киеве, с семьей. Когда рядом семья, и все хорошо – это самое главное».