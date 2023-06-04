Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Польша
04 июня 2023, 23:59 | Обновлено 05 июня 2023, 00:17
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Евгений КОНОПЛЯНКА: «В начале большой войны хотел завершить карьеру»

Украинский хавбек покинул польскую «Краковию» и открыт для предложений

04 июня 2023, 23:59 | Обновлено 05 июня 2023, 00:17
340
0
Евгений КОНОПЛЯНКА: «В начале большой войны хотел завершить карьеру»
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Украинский футболист Евгений Коноплянка прокомментировал свой уход из польской «Краковии» и рассказал, что хотел завершить карьеру после начала полномасштабного вторжения рф в Украину:

«Кажется, прошло всего полтора года, но я чувствую, что в «Краковии» уже пять лет. Я хотел остаться в клубе, мне очень нравилось работать с тренерами и партнерами по команде. Но такова жизнь. Мне нужно что-то изменить.

Даже во время последней игры чемпионата я разговаривал с тренерами. Они хотели, чтобы мой контракт с «Краковией» был продлен [срок договора истекает в конце июня]. Но другое решение принял глава клуба Януш Филипяк. Я не знаю почему. Я не разговаривал с ним перед тем, как объявить о своем прощании, так что я не могу больше сказать об этом. Но я хотел сказать, что все это время мне очень нравилось – и играть на этом стадионе, и поддержка болельщиков. У нас была отличная тренировочная база, и я очень ценю период, проведенный в краковском клубе.

Как только я приехал в Польшу, началась война, которая потрясла Украину. Честно говоря, в то время у меня были мысли о завершении карьеры, и я даже сказал об этом одному человеку. Я вообще не мог сосредоточиться на футболе. Моя голова сходила с ума. Это был трудный момент для меня. Но вся Польша и сотрудники клуба оказали огромную поддержку. Я старался изо всех сил. Я имею в виду не голы, а самоотверженность на поле. Я был рад, что после этого смог сосредоточиться на футболе. Это из-за атмосферы вокруг игры.

На мой взгляд, это было действительно хорошее для меня время. По шкале от 1 до 10 я бы поставил 8,5. Мне не нужно было забивать много голов, потому что у меня были другие задачи. Старался регулярно бегать туда-сюда, получать мяч и держать его для команды. Это было хорошее время для меня. Болельщики, возможно, ожидали, что я забью много голов за «Краковию» [всего в чемпионате Коноплянка забил два гола и сделал два ассиста]. Но моя роль была другой. Возможно, владелец клуба ожидал лучших результатов, потому что я пришел как звезда, и поэтому он был разочарован.

Теперь я открыт для предложений из всех стран и, следовательно, польских клубов. Так что я ничего не обсуждаю на данный момент».

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Источник: ПСЖ договорился о контракте с опытным хавбеком, покинувшим Реал
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