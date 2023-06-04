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  4. Ингулец уволил Ковальца. В стыках будет и.о. наставника
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 21:59 |
833
1

Ингулец уволил Ковальца. В стыках будет и.о. наставника

Клуб из Петрово произвел тренерскую рокировку

04 июня 2023, 21:59 |
833
1
Ингулец уволил Ковальца. В стыках будет и.о. наставника
ФК Ингулец Петрово. Сергей Ковалец

В воскресенье, 4 июня, в матче 30-го тура чемпионата Украины «Ингулец» проиграл в Ровно «Вересу» со счетом 0:1. Эта неудача привела к тому, что петровскую команду теперь ждут стыковые матчи за место в УПЛ с ЛНЗ из Черкасс (10 и 14 июня).

После матча в Ровно клуб из Петрово объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Ковальцом. Исполняющим обязанности наставника команды стал 36-летний бывший игрок «Ингульца» Владислав Лупашко.

54-летний Сергей Ковалец возглавил «Ингулец» в конце декабря 2022 года. Под руководством Ковальца «Ингулец» провел во второй части сезона-2022/2023 в УПЛ 16 матчей – 5 побед, 3 ничьих и 8 поражений, мячи 10-16.

Кампанию «Ингулец» завершил на 14-м месте в турнирной таблице, имея 31 очко

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Сергей Ковалец Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Ингулец
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Комментарии 1
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avk2307
А як би коробку не лагодили то може і врятувались би
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