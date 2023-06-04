Сергей Ковалец стал «сотником»

Поединок с «Вересом» (0:1) стал 100-м для наставника красно-желтых Сергея Ковальца в чемпионатах Украины.

59 матчей он провел в УПЛ с «Оболонью», 20 – с «Львовом», 16 – с «Ингульцом» и 5 – с запорожским «Металлургом».

Под руководством Ковальца его подопечные 21 встречу выиграли, 26 завершили вничью, 53 проиграли, 73 мяча забили, 136 пропустили, набрав в общей сложности 89 очков (29,7%).

Между тем Ковалец, который провел 257 игр в элитном дивизионе в рядах «Динамо», «Днепра», «Черноморца», «Карпат», запорожского «Металлурга», «Оболони», «Волыни» и «Борисфена», стал 8-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах - и как игроку, и как тренеру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в УПЛ и как игрок, и как тренер

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Закарпатье, 457 206 251 Карпаты, Александрия Александрия, Карпаты, Минай 2. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Ворскла 426 260 166 Кривбасс, Ворскла 3. Сергей КОВАЛЕЦ Динамо, Днепр, Львов, Оболонь, 357 257 100 Черноморец, Карпаты, Металлург З, Ингулец Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен 4. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 351 102 249 5. Юрий МАКСИМОВ Днепр, Динамо, Оболонь, Кривбасс, 344 166 178 Борисфен, Металлург З Металлург Д, Ворскла 6. Александр БАБИЧ Днепр, Александрия, Черноморец, Мариуполь 266 104 162 Металлист, Черноморец 7. Александр СЕВИДОВ Заря, Металлург З, Металлург Д, Говерла, 264 136 128 Кривбасс, Металлург Д Карпаты, Металлист, Мариуполь 8. Виктор СКРИПНИК Металлург З, Днепр Заря, Ворскла 248 142 106

И – матчи в качестве игрока; Т – матчи в качестве тренера.