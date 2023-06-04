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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:20 | Обновлено 04 июня 2023, 20:08
1137
1

Сергей Ковалец стал «сотником»

Наставник «Ингульца» провел 100-й матч в УПЛ на тренерском посту

04 июня 2023, 19:20 | Обновлено 04 июня 2023, 20:08
1137
1
Сергей Ковалец стал «сотником»
ФК Ингулец Петрово. Сергей Ковалец

Поединок с «Вересом» (0:1) стал 100-м для наставника красно-желтых Сергея Ковальца в чемпионатах Украины.

59 матчей он провел в УПЛ с «Оболонью», 20 – с «Львовом», 16 – с «Ингульцом» и 5 – с запорожским «Металлургом».

Под руководством Ковальца его подопечные 21 встречу выиграли, 26 завершили вничью, 53 проиграли, 73 мяча забили, 136 пропустили, набрав в общей сложности 89 очков (29,7%).

Между тем Ковалец, который провел 257 игр в элитном дивизионе в рядах «Динамо», «Днепра», «Черноморца», «Карпат», запорожского «Металлурга», «Оболони», «Волыни» и «Борисфена», стал 8-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах - и как игроку, и как тренеру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в УПЛ и как игрок, и как тренер

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье,

457

206

251

Карпаты, Александрия

Александрия, Карпаты,

Минай

2.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

3.

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр,

Львов, Оболонь,

357

257

100

Черноморец, Карпаты,

Металлург З, Ингулец

Металлург З, Оболонь,

Волынь, Борисфен

4.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

351

102

249

5.

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо,

Оболонь, Кривбасс,

344

166

178

Борисфен, Металлург З

Металлург Д, Ворскла

6.

Александр БАБИЧ

Днепр, Александрия,

Черноморец, Мариуполь

266

104

162

Металлист, Черноморец

7.

Александр СЕВИДОВ

Заря, Металлург З,

Металлург Д, Говерла,

264

136

128

Кривбасс, Металлург Д

Карпаты, Металлист,

Мариуполь

8.

Виктор СКРИПНИК

Металлург З, Днепр

Заря, Ворскла

248

142

106

И – матчи в качестве игрока; Т – матчи в качестве тренера.

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Сергей Ковалец Ингулец Верес - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно цифры и факты
Источник Sport.ua
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Был хорошим футболистом, неплохим тренером, а разменял себя на пятаки у жирной свиньи
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