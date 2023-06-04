Сергей Ковалец стал «сотником»
Наставник «Ингульца» провел 100-й матч в УПЛ на тренерском посту
Поединок с «Вересом» (0:1) стал 100-м для наставника красно-желтых Сергея Ковальца в чемпионатах Украины.
59 матчей он провел в УПЛ с «Оболонью», 20 – с «Львовом», 16 – с «Ингульцом» и 5 – с запорожским «Металлургом».
Под руководством Ковальца его подопечные 21 встречу выиграли, 26 завершили вничью, 53 проиграли, 73 мяча забили, 136 пропустили, набрав в общей сложности 89 очков (29,7%).
Между тем Ковалец, который провел 257 игр в элитном дивизионе в рядах «Динамо», «Днепра», «Черноморца», «Карпат», запорожского «Металлурга», «Оболони», «Волыни» и «Борисфена», стал 8-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах - и как игроку, и как тренеру.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 100 матчей в УПЛ и как игрок, и как тренер
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр,
|
Закарпатье,
|
457
|
206
|
251
|
|
|
Карпаты, Александрия
|
Александрия, Карпаты,
|
|
|
|
|
|
|
Минай
|
|
|
|
2.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Кривбасс, Ворскла
|
|
|
|
|
3.
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо, Днепр,
|
Львов, Оболонь,
|
357
|
257
|
100
|
|
|
Черноморец, Карпаты,
|
Металлург З, Ингулец
|
|
|
|
|
|
Металлург З, Оболонь,
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Борисфен
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З, Торпедо
|
Заря, Кривбасс
|
351
|
102
|
249
|
5.
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр, Динамо,
|
Оболонь, Кривбасс,
|
344
|
166
|
178
|
|
|
Борисфен, Металлург З
|
Металлург Д, Ворскла
|
|
|
|
6.
|
Александр БАБИЧ
|
Днепр, Александрия,
|
Черноморец, Мариуполь
|
266
|
104
|
162
|
|
|
Металлист, Черноморец
|
|
|
|
|
7.
|
Александр СЕВИДОВ
|
Заря, Металлург З,
|
Металлург Д, Говерла,
|
264
|
136
|
128
|
|
|
Кривбасс, Металлург Д
|
Карпаты, Металлист,
|
|
|
|
|
|
|
Мариуполь
|
|
|
|
8.
|
Виктор СКРИПНИК
|
Металлург З, Днепр
|
Заря, Ворскла
|
248
|
142
|
106
И – матчи в качестве игрока; Т – матчи в качестве тренера.
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