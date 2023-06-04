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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 22:17 | Обновлено 04 июня 2023, 22:35
1973
1

Заря официально подтвердила, что Мишнева не было в заявке на матч

Луганский клуб принес извинения болельщикам за техническую ошибку

04 июня 2023, 22:17 | Обновлено 04 июня 2023, 22:35
1973
1
Заря официально подтвердила, что Мишнева не было в заявке на матч
ФК Заря

Днем 4 июня луганская «Заря» в матче 30-го тура УПЛ на выезде разгромила «Минай» со счетом 3:0. Луганскому клубу, который завоевал бронзовые медали УПЛ, угрожает техническое поражение за этот матч.

На 76-й минуте вместо Сергея Булецы на замену у «Зари» вышел Дмитрий Мишнев. Луганский клуб официально подтвердил, что футболист не был включен в заявку на игру.

Футбольный клуб «Заря» в течение сезона настойчиво шел к своей цели – побороться за самые высокие места в чемпионате и получить в год столетия историческое место, которое даст команде право играть в Лиге чемпионов. Все, кто смотрел игру с «Минаем», видели, что команда делала все для этого, уверенно победила и отдала все силы на поле ради результата.

И все, кто смотрел матч сегодня, видели это. Но из-за досадной технической ошибки, о которой мы узнали от делегата матча уже после игры, на поле вышел Дмитрий Мишнев, которого, как оказалось, не было в протоколе. Футбольный клуб «Заря» хочет прекратить все возможные домыслы по этому поводу и откровенно заявить, что эта нелепая ситуация произошла только из-за досадной технической ошибки. Извиняемся перед болельщиками и продолжаем уверенный путь к новым высотам!

Проблема с Мишневым никак не повлияет на положение «Зари» в итоговой таблице УПЛ. В любом случае команда занимает третье место, которое дает право на выступления в Лиге Европы.

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Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 1
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Serhii P.
Та вони просто не хотіли займати 2-ге місце, через те і сталася "помилочка".
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