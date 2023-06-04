Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению

В составе «Зари» в матче против «Миная» (3:0) не был заявлен Дмитрий Мишнев, но он вышел на замену в конце матча. Эта ошибка грозит луганскому клубу техническим поражением.

Начальник «Зари» Игорь Гузь прокомментировал инцидент:

«Случившееся – бессмысленная случайность, технический казус. Сотрудник нашего клуба, ответственный за заполнение протокола в электронной форме, при отсылке его в УПЛ потерял фамилию Мишнева. Затем с появлением игрока на поле уже четвертый арбитр, проверяя корешки номеров футболистов, не сверился с протоколом. Это сугубо человеческий фактор: сезон был напряженным не только для тренеров и футболистов. Объяснить это по-другому я не могу.

Сразу хочу отбросить конспирологию: и мы, и «Днепр-1» сегодня сражались за второе место, и я поздравляю конкурентов с серебром. Но «Заря» стремилась победить и провела, возможно, лучший матч сезона по качеству, интенсивности, эффективности. Мы уже трижды были третьими и мечтали о Лиге чемпионов для своих болельщиков. Представляете, насколько глупо было бы потерять эту мечту из-за такой детской ошибки?!

Хочу также заметить, что Мишнев вышел на поле в тот момент, когда «Днепр-1» уже повел в счете. Честно говоря, с нашей стороны такая комбинация выглядела бы очень тупо. Сейчас мы готовы к любому решению футбольных инстанций. За ошибки нужно платить».