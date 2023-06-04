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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 20:34 | Обновлено 04 июня 2023, 20:49
4889
5

Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению

Начальник «Зари» Игорь Гузь прокомментировал инцидент с Мишневым

04 июня 2023, 20:34 | Обновлено 04 июня 2023, 20:49
4889
5
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
УПЛ

В составе «Зари» в матче против «Миная» (3:0) не был заявлен Дмитрий Мишнев, но он вышел на замену в конце матча. Эта ошибка грозит луганскому клубу техническим поражением.

Начальник «Зари» Игорь Гузь прокомментировал инцидент:

«Случившееся – бессмысленная случайность, технический казус. Сотрудник нашего клуба, ответственный за заполнение протокола в электронной форме, при отсылке его в УПЛ потерял фамилию Мишнева. Затем с появлением игрока на поле уже четвертый арбитр, проверяя корешки номеров футболистов, не сверился с протоколом. Это сугубо человеческий фактор: сезон был напряженным не только для тренеров и футболистов. Объяснить это по-другому я не могу.

Сразу хочу отбросить конспирологию: и мы, и «Днепр-1» сегодня сражались за второе место, и я поздравляю конкурентов с серебром. Но «Заря» стремилась победить и провела, возможно, лучший матч сезона по качеству, интенсивности, эффективности. Мы уже трижды были третьими и мечтали о Лиге чемпионов для своих болельщиков. Представляете, насколько глупо было бы потерять эту мечту из-за такой детской ошибки?!

Хочу также заметить, что Мишнев вышел на поле в тот момент, когда «Днепр-1» уже повел в счете. Честно говоря, с нашей стороны такая комбинация выглядела бы очень тупо. Сейчас мы готовы к любому решению футбольных инстанций. За ошибки нужно платить».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск техническое поражение Украинская Премьер-лига Дмитрий Мишнев Минай Минай - Заря Игорь Гузь ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Soyer
Значит так хотели 2е занять
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+1
Sviatoslav Kudelych
А четвертий арбітр що, теж заснув? 
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+1
umnuy2
перестраховались
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+1
dadlismit
"Сотрудник нашего клуба потерял фамилию Мишнева"  Лучше бы этот сотрудник сам потерялся ...   
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+1
shoko
Такі помилки бувають тільки тоді, коли це комусь потрібно.. Тому що система майже унеможливлює подібні ситуації. Дуже багато ланок цепу..Якщо Мішньова не було б у протоколі елементарно адміністратори не готували б форму з його номером для роздягальні))  Це я просто один з прикладів роботи системи привів.. Як там сказав Гузь- не шукайте конспірології )) ну да, ну да ))
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0
jugulator
Для Зари было бы обидно, если бы Днепр-1 потерял очки. А так результат матча с Минаем уже не имеет значения, это уже всего лишь статистическая история.
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0
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