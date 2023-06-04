Техпоражение? В УПЛ прокомментировали выход незаявленного игрока Зари

Днем 4 июня луганская «Заря» в матче 30-го тура УПЛ на выезде разгромила «Минай» со счетом 3:0.

Однако луганскому клубу угрожало техническое поражение за этот матч.

Сразу после игры оказалось, что на 76-й минуте вместо Сергея Булецы на замену у «Зари» вышел Дмитрий Мишнев, который якобы не был включен в заявку на игру.

После обнародования этой информации в УПЛ добавили игрока в официальный протокол матча и написали примечание:

Примечание УПЛ: «На 76-й минуте матча на поле вышел №9 Мишнев Дмитрий, заменивший №10 Булецу Сергея. Мишнев Дмитрий не был внесен в рапорт арбитра».

Проблема с Мишневым никак не повлияет на положение «Зари» в итоговой таблице УПЛ. В любом случае команда занимает третье место, которое дает право на выступления в Лиге Европы.