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  4. Техпоражение? В УПЛ прокомментировали выход незаявленного игрока Зари
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:15 | Обновлено 04 июня 2023, 20:34
3576
2

Техпоражение? В УПЛ прокомментировали выход незаявленного игрока Зари

Дмитрий Мишнев присутствует в официальной заявке на игру, но с примечанием

04 июня 2023, 19:15 | Обновлено 04 июня 2023, 20:34
3576
2
Техпоражение? В УПЛ прокомментировали выход незаявленного игрока Зари
УПЛ

Днем 4 июня луганская «Заря» в матче 30-го тура УПЛ на выезде разгромила «Минай» со счетом 3:0.

Однако луганскому клубу угрожало техническое поражение за этот матч.

Сразу после игры оказалось, что на 76-й минуте вместо Сергея Булецы на замену у «Зари» вышел Дмитрий Мишнев, который якобы не был включен в заявку на игру.

После обнародования этой информации в УПЛ добавили игрока в официальный протокол матча и написали примечание:

Примечание УПЛ: «На 76-й минуте матча на поле вышел №9 Мишнев Дмитрий, заменивший №10 Булецу Сергея. Мишнев Дмитрий не был внесен в рапорт арбитра».

Проблема с Мишневым никак не повлияет на положение «Зари» в итоговой таблице УПЛ. В любом случае команда занимает третье место, которое дает право на выступления в Лиге Европы.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск техническое поражение Украинская Премьер-лига Дмитрий Мишнев Минай Минай - Заря
Источник Sport.ua
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jovtengellium
так арбітр сам не вніс.хитрий задум.перестраховка на випадок якщо дніпро мінус один не виграє...
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+3
limb0101
Это прямая обязанность четвертого арбитра, проверить - внесен игрок в протокол или нет.
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+1
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