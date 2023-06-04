Украина. Премьер лига04 июня 2023, 18:09 | Обновлено 04 июня 2023, 19:05
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Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
На замену вышел Мишнев, который не был заявлен
04 июня 2023, 18:09 | Обновлено 04 июня 2023, 19:05
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Сегодня «Заря» в матче 30-го тура УПЛ на выезде разгромила «Минай» со счетом 3:0. Однако, как сообщает FootballHub, луганскому клубу грозит техническое поражение за этот матч.
Дело в том, что на 76-й минуте вместо Сергея Булецы на замену в составе «Зари» вышел Дмитрий Мишнев, которого не было в заявке на игру.
Отметим, что возможное техническое поражение никак не повлияет на положение «Зари» в итоговой турнирной таблице УПЛ: команда все равно останется третьей.
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