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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 18:09 | Обновлено 04 июня 2023, 19:05
5050
9

Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем

На замену вышел Мишнев, который не был заявлен

04 июня 2023, 18:09 | Обновлено 04 июня 2023, 19:05
5050
9
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
ФК Заря. Дмитрий Мишнев

Сегодня «Заря» в матче 30-го тура УПЛ на выезде разгромила «Минай» со счетом 3:0. Однако, как сообщает FootballHub, луганскому клубу грозит техническое поражение за этот матч.

Дело в том, что на 76-й минуте вместо Сергея Булецы на замену в составе «Зари» вышел Дмитрий Мишнев, которого не было в заявке на игру.

Отметим, что возможное техническое поражение никак не повлияет на положение «Зари» в итоговой турнирной таблице УПЛ: команда все равно останется третьей.

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Заря Луганск Дмитрий Мишнев Минай - Заря Украинская Премьер-лига Минай техническое поражение чемпионат Украины по футболу
Источник FootballHub
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Комментарии 9
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molot
та був він заявлений, все розходимось
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0
Gargantua
если бы Днепр не выиграл, то был бы большой скандал
а так... 
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0
Jaime_Lannister
Та нічого не буде, даю гарантію. Коли перед матчем я заходив дивитися на сайт УПЛ склади команд, там в списку запасних Зорі останнім був записаний Погорілий, а тепер чарівним чином з'явився після нього і Мишньов. УПЛ не хоче скандалу, скаже, що то технічна помилка в заявці, та й все.
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0
u6464u
Якщо так , штраф буде справедливим  рішенням , це ж не вина гравців .
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-1
Yass
Дуже не хотіли грати в ЛЧ, в ЛЄ можна більше заробити. Просто перестрахувались.
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-1
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