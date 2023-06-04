Бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Саунти Ауна.

По его информации, Нагельсманн – приоритетная кандидатура для «ПСЖ» на пост главного тренера, продолжать сотрудничество с Кристофом Галтье в Париже не намерены. Сам Нагельсманн также заинтересован в работе в «ПСЖ».

После увольнения из «Баварии» в конце марта Нагельсманн уже отклонил ряд предложений от топ-клубов: «Челси», «Тоттенхэма» и «Наполи».