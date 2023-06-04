Франция04 июня 2023, 17:31 |
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Нагельсманн может возглавить ПСЖ
Немец является приоритетной кандидатурой для парижан
04 июня 2023, 17:31 |
506
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Бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Саунти Ауна.
По его информации, Нагельсманн – приоритетная кандидатура для «ПСЖ» на пост главного тренера, продолжать сотрудничество с Кристофом Галтье в Париже не намерены. Сам Нагельсманн также заинтересован в работе в «ПСЖ».
После увольнения из «Баварии» в конце марта Нагельсманн уже отклонил ряд предложений от топ-клубов: «Челси», «Тоттенхэма» и «Наполи».
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