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Франция
04 июня 2023, 17:31 |
506
2

Нагельсманн может возглавить ПСЖ

Немец является приоритетной кандидатурой для парижан

04 июня 2023, 17:31 |
506
2
Нагельсманн может возглавить ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Саунти Ауна.

По его информации, Нагельсманн – приоритетная кандидатура для «ПСЖ» на пост главного тренера, продолжать сотрудничество с Кристофом Галтье в Париже не намерены. Сам Нагельсманн также заинтересован в работе в «ПСЖ».

После увольнения из «Баварии» в конце марта Нагельсманн уже отклонил ряд предложений от топ-клубов: «Челси», «Тоттенхэма» и «Наполи».

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Источник Twitter
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Gargantua
без Мессии и Неймара там будет что то похожее на команду
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+1
Sergey Romanchik
  Нагельсман топ! Для ПСЖ идеально 
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