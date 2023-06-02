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Италия
02 июня 2023, 17:40 | Обновлено 02 июня 2023, 17:47
358
0

Не устроила зарплата. Нагельсманн отказался возглавить Наполи

Неаполитанский клуб ищет нового главного тренера

02 июня 2023, 17:40 | Обновлено 02 июня 2023, 17:47
358
0
Не устроила зарплата. Нагельсманн отказался возглавить Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Итальянский «Наполи» предложил Юлиану Нагельсманну пост главного тренера.

Немецкого специалиста, по слухам, не устроили финансовые условия, предложенные неаполитанским клубом.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет занимаемый пост по окончании сезона, несмотря на завоеванное чемпионство.

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», откуда специалист был уволен по ходу сезона-2022/23.

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Юлиан Нагельсманн Наполи Лучано Спаллетти
Источник Tuttomercatoweb
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