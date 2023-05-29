Италия29 мая 2023, 18:36 | Обновлено 29 мая 2023, 18:48
250
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи заслуживает лучшего»
Наставник «Наполи» – о своем уходе
29 мая 2023, 18:36 | Обновлено 29 мая 2023, 18:48
250
0
Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал уход из клуба после чемпионства в Серии А.
«Иногда вы расстаетесь из-за слишком большой любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов. Несколько недель назад я сказал де Лаурентису о том, что мне нужен отпуск на год. Я счастлив, что он рассказал об этом вчера. Это реальность», - сказал Спаллетти.
В последнем матче сезона «Наполи» будет принимать «Сампдорию».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2023, 18:59 3
«Шахтер» – чемпион, «Днепр-1» и «Заря» борются за ЛЧ, «Динамо» – в ЛК, а что ниже?
Футбол | 29 мая 2023, 08:31 5
Голкипер «Днепра-1» – о драке в концовке игры с «Шахтером»
Теннис | 29.05.2023, 18:03
Футбол | 28.05.2023, 20:30
Футбол | 29.05.2023, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2023, 22:16 21
28.05.2023, 09:22
28.05.2023, 17:54 6
28.05.2023, 18:32 8
28.05.2023, 15:53 27
27.05.2023, 22:40
28.05.2023, 23:05 10
27.05.2023, 20:40 17