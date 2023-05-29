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Италия
29 мая 2023, 18:36 | Обновлено 29 мая 2023, 18:48
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи заслуживает лучшего»

Наставник «Наполи» – о своем уходе

29 мая 2023, 18:36 | Обновлено 29 мая 2023, 18:48
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи заслуживает лучшего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал уход из клуба после чемпионства в Серии А.

«Иногда вы расстаетесь из-за слишком большой любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов. Несколько недель назад я сказал де Лаурентису о том, что мне нужен отпуск на год. Я счастлив, что он рассказал об этом вчера. Это реальность», - сказал Спаллетти.

В последнем матче сезона «Наполи» будет принимать «Сампдорию».

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Лучано Спаллетти Наполи
Источник Фабрицио Романо
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