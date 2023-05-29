Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи заслуживает лучшего»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал уход из клуба после чемпионства в Серии А.

«Иногда вы расстаетесь из-за слишком большой любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов. Несколько недель назад я сказал де Лаурентису о том, что мне нужен отпуск на год. Я счастлив, что он рассказал об этом вчера. Это реальность», - сказал Спаллетти.

В последнем матче сезона «Наполи» будет принимать «Сампдорию».