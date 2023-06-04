Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»

48-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о возможном требле «Манчестер Сити» в этом сезоне.

«Завоевать три трофея в одном сезоне – это особенное достижение, но только один клуб (английский - прим.) может быть первым в этом плане – «Манчестер Юнайтед». Это прекрасное чувство, и если «Манчестер Сити» завоюет три титула, то это будет здорово для них», - сказал Бекхэм.

Напомним, «горожане» уже стали чемпионами Англии и завоевали национальный Кубок. 10 июня команда Пепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера».