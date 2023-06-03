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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вот теперь Ман Сити может думать о Требле»
Англия
03 июня 2023, 20:10 |
1263
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вот теперь Ман Сити может думать о Требле»

Остался один финал до третьего титула

03 июня 2023, 20:10 |
1263
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вот теперь Ман Сити может думать о Требле»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу в финале Кубка Англии над МЮ. Для завоевания требла команде осталось выиграть Лигу чемпионов.

«Вот теперь «Манчестер Сити» может думать о Требле. Нужно еще выиграть финал Лиги чемпионов. Осталось провести несколько подготовительных дней перед битвой с «Интером».

«А сегодня мы подарили радость нашим болельщикам. Кубок Англии - это отлично. Считаю, что мы провели отличный матч против МЮ», — сказал Гвардиола.

Финал ЛЧ состоится 10 июня.

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Источник BBC
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