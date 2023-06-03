Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вот теперь Ман Сити может думать о Требле»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу в финале Кубка Англии над МЮ. Для завоевания требла команде осталось выиграть Лигу чемпионов.

«Вот теперь «Манчестер Сити» может думать о Требле. Нужно еще выиграть финал Лиги чемпионов. Осталось провести несколько подготовительных дней перед битвой с «Интером».

«А сегодня мы подарили радость нашим болельщикам. Кубок Англии - это отлично. Считаю, что мы провели отличный матч против МЮ», — сказал Гвардиола.

Финал ЛЧ состоится 10 июня.