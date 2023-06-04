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Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.06.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 12:56 | Обновлено 04 июня 2023, 12:57
147
0

Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за видеотрансляцией поединка 30 тура УПЛ

04 июня 2023, 12:56 | Обновлено 04 июня 2023, 12:57
147
0
Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстову трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Динамо».

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Источник Sport.ua
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