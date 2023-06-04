04.06.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига04 июня 2023, 12:56 | Обновлено 04 июня 2023, 12:57
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Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Следите за видеотрансляцией поединка 30 тура УПЛ
04 июня 2023, 12:56 | Обновлено 04 июня 2023, 12:57
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В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстову трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Динамо».
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