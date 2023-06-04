Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Впервые сразу две украинки пробились в четвертый раунд грунтового мейджора
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко успешно преодолели третий раунд основы Открытого чемпионата Франции и пробились в 1/8 финала.
Отметим, что ранее на этой стадии грунтового мейджора сразу две украинки еще не играли.
На других турнирах Grand Slam это удавалось дважды. В 2018-м Свитолина и Цуренко попали в число 16 лучших на US Open. В 2019-м на Уимблдоне на стадии четвертого круга выступили Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Отметим, что в 1/8 финала в Париже Цуренко сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, Свитолина – с девятой сеяной Дарьей Касаткиной.
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