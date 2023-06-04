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ПСЖ
03.06.2023 22:00 – FT 2 : 3
Клермон
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Франция
04 июня 2023, 03:05 |
204
0

ПСЖ – Клермон – 2:3. Прощальный матч Месси парижане проиграли с 2:0. Видео

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Лиги 1

04 июня 2023, 03:05 |
204
0
ПСЖ – Клермон – 2:3. Прощальный матч Месси парижане проиграли с 2:0. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В субботу, 3 июня, состоялся матч 38-го тура Лиги 1 между клубами «ПСЖ» и «Клермон». Игра завершилась поражением парижан со счетом 2:3.

«ПСЖ» побеждал со счетом 2:0, однако затем пропустил 3 мяча и проиграл поединок.

Для звездного аргентинского форварда Лионеля Месси и испанского защитника Серхио Рамоса это был последний матч за столичный французский клуб.

Лига 1. 38-й тур, 3 июня

ПСЖ – Клермон – 2:3

Голы: Рамос, 16, Мбаппе, 21 (пен.) – Гастьен, 24, Зеффан, 45+1, Кией, 63

Видеообзор поединка:

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Грежон Киэ (Клермон).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Зеффане (Клермон).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Гастьен (Клермон).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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