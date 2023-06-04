В субботу, 3 июня, состоялся матч 38-го тура Лиги 1 между клубами «ПСЖ» и «Клермон». Игра завершилась поражением парижан со счетом 2:3.

«ПСЖ» побеждал со счетом 2:0, однако затем пропустил 3 мяча и проиграл поединок.

Для звездного аргентинского форварда Лионеля Месси и испанского защитника Серхио Рамоса это был последний матч за столичный французский клуб.

Лига 1. 38-й тур, 3 июня

ПСЖ – Клермон – 2:3

Голы: Рамос, 16, Мбаппе, 21 (пен.) – Гастьен, 24, Зеффан, 45+1, Кией, 63