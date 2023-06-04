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Чемпионат Италии
Аталанта
04.06.2023 22:00 - : -
Монца
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Италия
04 июня 2023, 01:55 |
12
0

Аталанта – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 4 мая в 22:00 по Киеву

04 июня 2023, 01:55 |
12
0
Аталанта – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 38-го тура Серии А, в котором Аталанта встретится с Монцей. Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда, скорее всего, заканчивает эру Гасперини. Джан Пьеро активно сватают в Наполи, на место триумфатора Спаллетти, который хочет отдохнуть после триумфа. Из Бергамо наставник уходит (если все-таки это случится) не на пике. Нет, с ним Богиня пережила лучший отрезок в своей истории. Но потом был провал прошлого сезона, когда завсегдатай Лиги чемпионов остался без еврокубков вообще. И не смог полностью отвоевать позиции и в нынешнем розыгрыше. Не помог даже штраф для Ювентуса, который выбросил его из борьбы за топ-4. Шансы были до последнего, но на что может надеяться клуб, что проигрывает на финишной прямой трижды в 4-х турах? Причем уступает не только Ювентусу и, в прошлую субботу 2:3, Интеру, но уступает 0:1 даже Салернитане?

Монца

Клуб проводит дебютный сезон в Серии А. Это заслуга, во-первых, Сильвио Берлускони, который решил пару лет назад вложиться в команду из пригорода Милана, что постоянно болталась на полулюбительском уровне. Во-вторых, прекрасно проявил себя Раффаэле Паладино. Известный ранее как талантливый, но не раскрывшийся полностью форвард, он занял тренерский пост после проваленного старта. Изначально неопытный специалист рассматривался, конечно же, как и.о. Но красно-белые с ним показывали хорошую статистику. Уже давно стало понятно, что новичок не вылетит из Кальчо. Но он и весной демонстрировал классные результаты, с беспроигрышной серией, что включала даже победы над Интером и Наполи. И только в прошлом туре проиграли вдруг Лечче.

Статистика личных встреч

В конце прошлого века стороны четырежды играли в рамках Серии В. И тогда Аталанта выиграла трижды при единственном поражении. В сентябре, наконец-то снова встретившись, Монца дома проиграла 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Аталанту. Но Монца провела отличный сезон - можно ставить на гостей при форе +1,0 голов (коэффициент - 1,909).

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Аталанта Монца чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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