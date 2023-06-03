Украина. Премьер лига03 июня 2023, 23:47 |
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Верес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги
03 июня 2023, 23:47 |
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровненский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области.
Поединок пройдет в Ровно, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ингулец».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и телеканале Setanta Sports+.
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