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Чемпионат Украины
Верес
04.06.2023 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 23:47 |
37
0

Верес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги

03 июня 2023, 23:47 |
37
0
Верес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровненский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области.

Поединок пройдет в Ровно, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ингулец».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и телеканале Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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