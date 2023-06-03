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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 23:39 |
47
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец

В Ровно встретятся команды, которым обязательно нужно побеждать в последнем туре УПЛ

03 июня 2023, 23:39 |
47
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровненский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области.

Поединок пройдет в Ровно, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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