В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровненский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области.

Поединок пройдет в Ровно, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.

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Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ингулец».