Украина. Премьер лига03 июня 2023, 23:39 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец
В Ровно встретятся команды, которым обязательно нужно побеждать в последнем туре УПЛ
03 июня 2023, 23:39 |
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровненский «Верес» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области.
Поединок пройдет в Ровно, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Верес – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и телеканале Setanta Sports+.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ингулец».
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